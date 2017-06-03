Глава "Ростеха": все технические аспекты сделки с Турцией по С-400 согласованы

Согласование технических вопросов будущего контракта с Турцией на поставку зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф» завершено, сказал журналистам гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на брифинге ПМЭФ-2017 3 июня.

«Что касается технической стороны, мы все завершили», – сказал Чемезов. Он отметил, что «идет обсуждение финансовой части».

«Турецкая сторона ишет возможность получить финансы. Этот вопрос стоял на межправительственном уровне, потому что только правительство может выдать кредит на основании межправсоглашения», – сказал Чемезов.

Он отметил, что между Минфином Турции и Минфином России «такие переговоры велись». «Но чем закончились не знаю», – сказал глава «Ростеха».

Ранее министр обороны Турции Фикри Ышик сообщил, что переговоры между Москвой и Анкарой о поставках зенитных ракетных систем С-400 находятся на завершающей стадии. По его словам, страны НАТО не смогли представить Анкаре «финансово эффективное» предложение по закупкам альтернативных систем. «Работа над С-400 достигла финальной точки. Но это не означает, что мы подпишем контракт завтра утром», — сказал Ышик, которого цитирует Reuters.

Глава турецкого военного ведомства добавил, что Анкара не сможет интегрировать С-400 в систему НАТО.

С-400 является наиболее современной российской системой ПВО. Данные комплексы способны бороться с самолетами пятого поколения, такими как американский многоцелевой истребитель F-35.