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03.06.2017 10:05

Посол РФ в США охарактеризовал беседы с Кушнером как ежедневные контакты

Посол России в США Сергей Кисляк отказался комментировать сообщения о своих контактах с Джаредом Кушнером, советником и зятем американского президента Дональда Трампа. Слова дипломата 3 ИЮНЯ приводит РИА Новости.

«Я не комментирую мои ежедневные контакты, и это наша политика, которая относится не только к разговорам с Кушнером, но и ко всем нашим ежедневным беседам», — сказал российский посол журналистам в Нью-Йорке.

26 мая газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что зять Трампа в конце 2016 года предлагал использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом избранного президента. Через три дня телеканал Fox News сообщил, что инициатива о создании секретного канала связи исходила от Кисляка.

В Москве идею о секретном канале связи назвали абсурдной. «В посольстве есть закрытый канал связи. Он один. Это телефон, по которому могут говорить лишь некоторые самые высокопоставленные работники посольства. Связь зашифрована. Это нормальная практика для всех стран мира. Создание нового канала связи невозможно технически», — рассказывал высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

Источник: Лента.ру


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