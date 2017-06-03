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03.06.2017 00:42

ООН расширила санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН в пятницу, 2 июня, единогласно одобрил резолюцию, расширяющую санкции в отношении КНДР.

Постоянный представитель председательствующей в СБ ООН в июне Боливии Саша Йорентти по итогам голосования объявил, что проект резолюции набрал 15 голосов «за». Документ был подготовлен США после очередного нарушения Пхеньяном соответствующего постановления всемирной организации, запрещающей КНДР проводить ракетные испытания.

Документ, работа над которым продолжалась последние несколько недель, предполагает включение в санкционный список четырех организаций и более десяти частных лиц, которые, по мнению авторов проекта резолюции, могли действовать за рубежом в интересах КНДР. Запретительные меры коснулись трех российских компаний, включая «Независимую нефтегазовую компанию» (ННК) и ее структуру — «ННК Приморнефтепродукт», а также россиянина Игоря Мичурина.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявил, что «Москва хотела бы услышать разъяснения касательно расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин нашей страны. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование».

В резолюции содержится призыв к Пхеньяну немедленно прекратить ракетно-ядерную деятельность. Также в принятом документе подтверждено стремление всемирной организации к урегулированию напряженности на Корейском полуострове политическим и дипломатическим путями.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил, что Москва не собирается пользоваться правом вето в отношении подготовленной резолюции по КНДР.

30 мая КНДР заявила, что успешно испытала баллистическую ракету. За испытанием реактивного снаряда, управляемого системой высокоточного наведения, наблюдал лидер республики Ким Чен Ын. Он распорядился приступить к разработке еще более мощного стратегического оружия.

Источник: Лента.ру


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