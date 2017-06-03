Пассажиры метро задержали убегающего от полиции мужчину
Пассажиры метрополитена 3 июня помогли полицейским задержать молодого человека на переходе на станцию «Невский проспект».
Мужчина привлек внимание правоохранителей в связи с повышенными мерами безопасности в рамках ПМЭФ. Полицейские попросили у мужчины документы, но тот ударился в бега. Пассажиры помогли правоохранителям догнать молодого человека, задержать его и даже надеть на него наручники, поскольку тот отчаянно сопротивлялся.
Задержанного доставили в комнату полиции на станции метро.
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