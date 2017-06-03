Мэй: Сделка с ЕС по Brexit будет успешной для Британии
Премьер-министр Тереза Мэй уверена в том, что Великобритания может добиться хороших результатов во время переговоров о выходе из Европейского Союза, сообщает 2 июня BBC. При этом Мэй заявила, что при необходимости будет готова покинуть пост.
«Я думаю, что мы сможем добиться хорошей сделки, так как в этом заинтересованы не только мы. Это важно не только для Великобритании, но и для бизнесменов в странах, которые остаются в ЕС», — сказал Мэй.
Кроме того, Мэй не стала называть сумму, которую Великобритания готова заплатить в случае выхода из состава блока.
Источник: RNS
Справка:
Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% проголосовавших. Переговоры о выходе Великобритании из ЕС зашли в тупик из-за финансовых требований Европейского союза. Брюссель первоначально потребовал около 50-60 миллиардов евро от Великобритании для выполнения финансовых обязательств Лондона перед Европейским союзом. В мае власти ЕС под давлением Франции и Германии подняли необходимую сумму компенсации из-за Brexit до 91-113 миллиардов евро. Тереза Мэй заявила, что все 27 членов Европейского союза мешают Лондону покинуть объединение. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания может выйти из переговоров касательно её выхода из Евросоюза из-за отказа Брюсселя обсуждать торговое соглашение до выплаты компенсации в размере около 100 миллиардов евро.