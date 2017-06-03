Мэй: Сделка с ЕС по Brexit будет успешной для Британии

Премьер-министр Тереза Мэй уверена в том, что Великобритания может добиться хороших результатов во время переговоров о выходе из Европейского Союза, сообщает 2 июня BBC. При этом Мэй заявила, что при необходимости будет готова покинуть пост.

«Я думаю, что мы сможем добиться хорошей сделки, так как в этом заинтересованы не только мы. Это важно не только для Великобритании, но и для бизнесменов в странах, которые остаются в ЕС», — сказал Мэй.

Кроме того, Мэй не стала называть сумму, которую Великобритания готова заплатить в случае выхода из состава блока.