Путин поговорил с главой МИД ФРГ в Константиновском дворце

Президент России Владимир Путин и глава МИД ФРГ в ходе встречи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили отношения между странами. Об этом 2 июня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«В конце рабочего дня в Константиновском дворце Владимир Путин принял министра иностранных дел Германии Габриэля, который прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Обсудили вопросы двусторонних российско-германских отношений», — сказал он.