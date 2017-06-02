Новейшие гаубицы «Коалиция-СВ» начнут поступать в российские войска до 2020 года

Серийные поставки самоходных артиллерийский установок (САУ) «Коалиция-СВ» в российские войска начнутся до 2020 года, сообщил 2 июня начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Матвеевский.

«В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», – сказал Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года, сообщает Минобороны России.

Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.

Справка:

Основа огневой мощи САУ 2С35 «Коалиция-СВ» - это пушка 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Кроме того, в комплект вооружения «Коалиции» входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом «Корд».

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться при помощи специальной автоматизированной системы управления, которой оснащена САУ. Для стрельбы из «Коалиции» могут использоваться управляемые снаряды. Корректировка траектории полета ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Также могут применяться осколочно-фугасные снаряды.