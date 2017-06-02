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02.06.2017 22:56

СМИ: Манчини захотел купить в «Зенит» нападающего за 100 миллионов евро

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини заинтересован в услугах нападающего клуба итальянской Серии А «Торино» Андреа Белотти.

Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Il Corriere dello Sport, пишет "Лента.ру".

По информации издания, специалист обратился к руководству «Зенита» с просьбой о покупке игрока. Сумма отступных в контракте форварда составляет 100 миллионов евро.

В качестве альтернативы рассматривается кандидатура соотечественника Белотти Маноло Габбьядини, который выступает в английском «Саутгемптоне».

Как писала "Фонтанка", соглашение с итальянским специалистом петербургский ФК "Зенит" подписал 1 июня  сроком на три года с возможностью продления еще на три сезона.

Справка:

ренерскую карьеру Манчини начал в 2000 году, став ассистентом Свена-Ерана Эрикссона в «Лацио». Дебют в качестве главного тренера состоялся в «Фиорентине»: за год работы с «фиалками» он выиграл Кубок Италии.

Следующие два года Манчини провел у руля «Лацио» и вновь стал обладателем Кубка страны. В 2004-м Роберто возглавил «Интер», где провел самый успешный этап своей тренерской карьеры — под его руководством команда трижды подряд выигрывала Серию А, дважды побеждала в Кубке страны и один раз завоевала Суперкубок Италии.

В декабре 2009-го Манчини возглавил «Манчестер Сити». В следующем сезоне он вместе с командой завоевал Кубок Англии, который стал первым трофеем для клуба за 35 лет. В мае 2012 «горожане» выиграли Премьер-лигу впервые с 1968 года. Через несколько месяцев Манчини стал обладателем своего третьего английского трофея — Суперкубка страны.

С 2013 по 2014-й Роберто тренировал турецкий «Галатасарай», где вновь выиграл Кубок страны. В ноябре 2014-го вернулся в «Интер» и провел у руля команды два года, завершив свое сотрудничество с «нерадзурри» в августе 2016. ВКонтакте Facebook


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