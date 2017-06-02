СМИ: Манчини захотел купить в «Зенит» нападающего за 100 миллионов евро

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини заинтересован в услугах нападающего клуба итальянской Серии А «Торино» Андреа Белотти.

Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Il Corriere dello Sport, пишет "Лента.ру".

По информации издания, специалист обратился к руководству «Зенита» с просьбой о покупке игрока. Сумма отступных в контракте форварда составляет 100 миллионов евро.

В качестве альтернативы рассматривается кандидатура соотечественника Белотти Маноло Габбьядини, который выступает в английском «Саутгемптоне».

Как писала "Фонтанка", соглашение с итальянским специалистом петербургский ФК "Зенит" подписал 1 июня сроком на три года с возможностью продления еще на три сезона.