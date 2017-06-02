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02.06.2017 22:25

Кудрин: Уровень жизни скоро вырастет

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, до 2011 года занимавший пост главы Минфина, прогнозирует рост уровня жизни россиян. Об этом экс-министр финансов России 2 июня сообщил на площадке ПМЭФ-2017.

Экономист отметил, что в среднем по итогам 2017 года уровень жизни населения страны покажет рост в пределах 2-3 процентов. При этом Кудрин напомнил, что первые четыре месяца года по данному показателю "мы падали". Сейчас он ожидает смены тренда. В том числе, за счет сххранения инфляции в пределах 4 процентов.

Главными индикаторами уровня жизни населения, напомним, являются реальные доходы на душу населения.

2 июня в Петербурге завершился второй день работы ПМЭФ-2017.


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