“Это просто истерия. Несите таблетку”

Владимир Путин солировал на пленарной сессии ПМЭФ, бравируя фирменным дворовым стилем, уже не намекая, а подчеркивая: отношения с США наихудшие со времен холодной войны.

Перед пленарным заседанием Петербургского экономического форума президент Владимир Путин посетил сессию «Россия-США», где заявил, что отношения между странами находятся на наихудшей точке со времен холодной войны. Вероятно, это и стало определяющим моментом последовавшей трехчасовой дискуссии с участием президента Молдовы, премьера Индии и канцлера Австрии. Впрочем, начиналось все по-другому.

После получасового опоздания слегка утомленные, но все же томимые предвкушением чиновники встали при появлении на сцене конгресс-холла российского лидера. Ответил ровным рядам черных костюмов Путин по-военному: «Вольно». Не ожидавшие такого переводчики на всякий случай перевели это как «welcome».

Речь Путин начал дежурно: нужно решать глобальные проблемы, делать ставку на молодежь и инновации (например, на следующем ПМЭФ можно открыть молодежную секцию). Экономику страны президент охарактеризовал как растущую, инвестиции – тоже.

Фирменный стиль главы государства обнаружился лишь через четверть часа, когда он обратился к госкорпорациям: "Я обращаюсь к нашим крупнейшим компаниям: «Ростех», «Роскосмос», ОАК, ОСК, «Росатом». Активно используйте открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты".

Когда сухие тезисы Владимира Путина закончилось, к микрофону пригласили премьер-министра Индии Нарендры Моди. На его выступлении первые зрители конгресс-холла начали подтягиваться к выходу: политик делал почти минутные паузы между словами, при этом переводчик на русский язык с завидной регулярностью умудрялся путать слова. Моди рассказал про то, как при Путине укрепилось сотрудничество двух стран, как в его стране провели 7 тысяч реформ, например, ввели единый налог для бизнеса во всех штатах (раньше – в каждом был свой), как индусы сделали 400 млн светодиодных лампочек, и про то, что в его стране живут 800 млн молодых людей, подающих надежды. "Индия – это страна, пославшая миссию на Марс с первой попытки, и это обошлось дешевле одного голливудского фильма",- взахлеб рассказывал про свою родину Моди.

Австрийский канцлер Кристиан Керн, дождавшийся своего выступления, предсказывал реформацию Евросоюза:«Европа столкнулась с серьезными вызовами. Выход Великобритании из ЕС создал полностью новую для нас ситуацию. На протяжении лет мы думали, что Европой движет только интеграция и только улучшение сотрудничества между странами. Но сейчас мы видим, что все больше людей в Европе в это не верят, и часть из них приняла решение уйти из ЕС».

А президент Молдавии Игорь Додон на чистом русском заявил, что разочарован в сотрудничестве с Европой и видит будущее для своей страны в локальной повестке. "Хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях. Не давайте себя использовать как региональное "пушечное мясо" для решения геополитических затей", — эмоционально заявил молдавский лидер.

Серия вопросов и ответов показала, что повестка Индии и Австрии, а тем более Молдавии для модератора телеведущей NBC Мегин Келли неинтересна. Свое внимание она сосредоточила на Владимире Путине, начав с вопроса о Парижских соглашениях о совместных действиях по изменению климата (днем стало известно о том, что президент Дональд Трамп отказался подписывать документ).

«Вы читали сами соглашения? — переспросил Путин и тут же сам ответил сам: — Нет, вижу, не читали. Это хороший, правильный документ, но рамочный и вступает в силу в 2021 году, еще есть время договориться, поэтому – don't worry, be happy». А затем отшутился: "В Москве снег, я слышал, в Питере вот дождь, холодина. Мы должны быть благодарны Трампу, теперь плохую погоду можно свалить на американский империализм".

Оставшиеся полтора часа прошли в той же манере: телеведущая NBC и Владимир Путин искали виноватых, тех, на кого можно свалить ответственность за напряженные американско-российские отношения.

Первый же вопрос – помогают ли России склоки в НАТО – поставил журналиста и президента на разные полюса.

«Помогут, если НАТО сможет развалиться. Пока что-то мы не видим развала», – ответил Путин, а затем добавил, что выстраивать диалог и бороться с терроризмом мешает то, что отдельные представители США настоятельно уговаривают своих коллег не ездить в Россию. «Они вообще какой частью тела думают? Профессионалы понимают важность обмена информацией», – подчеркнул Путин.

Отдельная дискуссия коснулась заезженного вопроса – влияния России на американские выборы. Телеведущая спросила Путина об отчетах, где якобы доказана причастность к взлому серверов американской демпартии российских хакеров. «А кто шил костюм? Карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина», – ответил Путин, добавив, что в прочитанных им отчетах нет отпечатков не то, что пальцев, но и рогов и копыт.

Журналистка не унималась и продолжала апеллировать к мнению американцев. А российский лидер в тысячный раз опровергал обвинения о вмешательстве в американские выборы, по его словам, это – попытка американцев решить внутренние проблемы за счет внешних.

«Победила команда Трампа. Я сначала тоже думал, что перебирает мужик. Честное слово, оказалось, что он был прав: нашел подход к тем группам избирателей, на которых сделал ставку, и они проголосовали», – заключил он. Разойдясь он добавил, что вообще-то как раз США влезает в российскую политику:

"Забрались с ногами в нашу внутреннюю политику, ноги свесили и жвачку жуют".

Другой уже со всех сторон обсужденный вопрос касался Сирии: американская журналистка напомнила о том, что Асад мог использовать химическое оружие, в связи с чем США и включились в войну. «Это была провокация, Асад не применял химоружие. Это было сделано людьми, которые хотели его в этом обвинить. Наши спецслужбы получили сообщение, что и в других регионах планировали похожие акции и предали эту информацию огласке. Химоружие могли применить другие люди, но не Асад», – ответил президент. Мегин Келли еще несколько раз приводила разные доводы, повторяя вопрос, Путин, сдерживаясь, дублировал ответ.

И, наконец, не выдержал американского напора при вопросе о санкциях и российском после, который встречался с американским, якобы обсуждая их снятие.

«Я даже об этом просто ничего не знал: с кем они встречались, о чем говорили – просто общие слова. Ничего конкретно. Просто говорили, как нам выстраивать наши отношения. Это просто истерия. Надо это прекратить. Надо таблетку дать этой даме. Есть у кого-нибудь таблетка?».

Впрочем, санкции, по мнению президента, все же хорошо бы снять, хоть, по его мнению, от них больше пострадали западные страны, чем Россия, которая взялась за свою экономику: «Пришлось подключить свои мозги, а не только нефтедоллары»

Завершая разговор Келли, предложила Путину высказаться напоследок: «Нет, американка сидит и всеми командует», – возмутился глава государства, а потом все же сделал ей комплимент и подчинился, произнеся примирительную речь о том, что всем в мире нужно объединяться для решения глобальных проблем.

В зале конгресс-холла послышались аплодисменты. Повалившие на выход черные пиджаки восторгались: «С каким залихватским юмором но отвечал». «Кажется, это похоже на хамство», – сочувственно вздыхали международные журналисты.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»