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02.06.2017 22:31
23 Комментариев

“Это просто истерия. Несите таблетку”

Владимир Путин солировал на пленарной сессии ПМЭФ, бравируя фирменным дворовым стилем, уже не намекая, а подчеркивая: отношения с США наихудшие со времен холодной войны.
“Это просто истерия. Несите таблетку”

Перед пленарным заседанием Петербургского экономического форума президент Владимир Путин посетил сессию «Россия-США», где заявил, что отношения между странами находятся на наихудшей точке со времен холодной войны. Вероятно, это и стало определяющим моментом последовавшей трехчасовой дискуссии с участием президента Молдовы, премьера Индии и канцлера Австрии. Впрочем, начиналось все по-другому.

После получасового опоздания слегка утомленные, но все же томимые предвкушением чиновники встали при появлении на сцене конгресс-холла российского лидера. Ответил ровным рядам черных костюмов Путин по-военному: «Вольно». Не ожидавшие такого переводчики на всякий случай перевели это как «welcome».

 

Речь Путин начал дежурно: нужно решать глобальные проблемы, делать ставку на молодежь и инновации (например, на следующем ПМЭФ можно открыть молодежную секцию). Экономику страны президент охарактеризовал как растущую, инвестиции – тоже. 

Фирменный стиль главы государства обнаружился лишь через четверть часа, когда он обратился к госкорпорациям: "Я обращаюсь к нашим крупнейшим компаниям: «Ростех», «Роскосмос», ОАК, ОСК, «Росатом». Активно используйте открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты". 

Когда сухие тезисы Владимира Путина закончилось, к микрофону пригласили премьер-министра Индии Нарендры Моди. На его выступлении первые зрители конгресс-холла начали подтягиваться к выходу: политик делал почти минутные паузы между словами, при этом переводчик на русский язык с завидной регулярностью умудрялся путать слова. Моди рассказал про то, как при Путине укрепилось сотрудничество двух стран, как в его стране провели 7 тысяч реформ, например, ввели единый налог для бизнеса во всех штатах (раньше – в каждом был свой), как индусы сделали 400 млн светодиодных лампочек, и про то, что в его стране живут 800 млн молодых людей, подающих надежды. "Индия – это страна, пославшая миссию на Марс с первой попытки, и это обошлось дешевле одного голливудского фильма",- взахлеб рассказывал про свою родину Моди.

Австрийский канцлер Кристиан Керн, дождавшийся своего выступления, предсказывал реформацию Евросоюза:«Европа столкнулась с серьезными вызовами. Выход Великобритании из ЕС создал полностью новую для нас ситуацию. На протяжении лет мы думали, что Европой движет только интеграция и только улучшение сотрудничества между странами. Но сейчас мы видим, что все больше людей в Европе в это не верят, и часть из них приняла решение уйти из ЕС».

А президент Молдавии Игорь Додон на чистом русском заявил, что разочарован в сотрудничестве с Европой и видит будущее для своей страны в локальной повестке. "Хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях. Не давайте себя использовать как региональное "пушечное мясо" для решения геополитических затей", — эмоционально заявил молдавский лидер. 

Серия вопросов и ответов показала, что повестка Индии и Австрии, а тем более Молдавии для модератора телеведущей NBC Мегин Келли неинтересна. Свое внимание она сосредоточила на Владимире Путине, начав с вопроса о Парижских соглашениях о совместных действиях по изменению климата (днем стало известно о том, что президент Дональд Трамп отказался подписывать документ).

«Вы читали сами соглашения? — переспросил Путин и тут же сам ответил сам: — Нет, вижу, не читали. Это хороший, правильный документ, но рамочный и вступает в силу в 2021 году, еще есть время договориться, поэтому – don't worry, be happy». А затем отшутился: "В Москве снег, я слышал, в Питере вот дождь, холодина. Мы должны быть благодарны Трампу, теперь плохую погоду можно свалить на американский империализм".

Оставшиеся полтора часа прошли в той же манере: телеведущая NBC и Владимир Путин искали виноватых, тех, на кого можно свалить ответственность за напряженные американско-российские отношения. 

Первый же вопрос – помогают ли России склоки в НАТО – поставил журналиста и президента на разные полюса.

«Помогут, если НАТО сможет развалиться. Пока что-то мы не видим развала», – ответил Путин, а затем добавил, что выстраивать диалог и бороться с терроризмом мешает то, что отдельные представители США настоятельно уговаривают своих коллег не ездить в Россию. «Они вообще какой частью тела думают?  Профессионалы понимают важность обмена информацией», – подчеркнул Путин.

Отдельная дискуссия коснулась заезженного вопроса – влияния России на американские выборы. Телеведущая спросила Путина об отчетах, где якобы доказана причастность к взлому серверов американской демпартии российских хакеров.  «А кто шил костюм? Карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина», – ответил Путин, добавив, что в прочитанных им отчетах нет отпечатков не то, что пальцев, но и рогов и копыт.

Журналистка не унималась и продолжала апеллировать к мнению американцев. А российский лидер в тысячный раз опровергал обвинения о вмешательстве в американские выборы, по его словам, это – попытка американцев решить внутренние проблемы за счет внешних.

«Победила команда Трампа. Я сначала тоже думал, что перебирает мужик. Честное слово, оказалось, что он был прав: нашел подход к тем группам избирателей, на которых сделал ставку, и они проголосовали», – заключил он. Разойдясь он добавил, что вообще-то как раз США влезает в российскую политику:

"Забрались с ногами в нашу внутреннюю политику, ноги свесили и жвачку жуют".

“Это просто истерия. Несите таблетку”

Другой уже со всех сторон обсужденный вопрос касался Сирии: американская журналистка напомнила о том, что Асад мог использовать химическое оружие, в связи с чем США и включились в войну. «Это была провокация, Асад не применял химоружие. Это было сделано людьми, которые хотели его в этом обвинить. Наши спецслужбы получили сообщение, что и в других регионах планировали похожие акции и предали эту информацию огласке. Химоружие могли применить другие люди, но не Асад», – ответил президент. Мегин Келли еще несколько раз приводила разные доводы, повторяя вопрос, Путин, сдерживаясь, дублировал ответ.

И, наконец, не выдержал американского напора при вопросе о санкциях и российском после, который встречался с американским, якобы обсуждая их снятие. 

«Я даже об этом просто ничего не знал: с кем они встречались, о чем говорили – просто общие слова. Ничего конкретно. Просто говорили, как нам выстраивать наши отношения. Это просто истерия. Надо это прекратить. Надо таблетку дать этой даме. Есть у кого-нибудь таблетка?».

Впрочем, санкции, по мнению президента, все же хорошо бы снять, хоть, по его мнению, от них больше пострадали западные страны, чем Россия, которая взялась за свою экономику: «Пришлось подключить свои мозги, а не только нефтедоллары»

Завершая разговор Келли, предложила Путину высказаться напоследок: «Нет, американка сидит и всеми командует», – возмутился глава государства, а потом все же сделал ей комплимент и подчинился, произнеся примирительную речь о том, что всем в мире нужно объединяться для решения глобальных проблем.

В зале конгресс-холла послышались аплодисменты. Повалившие на выход черные пиджаки восторгались: «С каким залихватским юмором но отвечал». «Кажется, это похоже на хамство», – сочувственно вздыхали международные журналисты.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (23)
lachavoje
2 июня 2017 г. 23:59
Благодарю Фъ за интереснейший материал :)
cfanya001
2 июня 2017 г. 23:58
"Владимир Путин солировал на пленарной сессии ПМЭФ, бравируя фирменным дворовым стилем,.." "— А вот скажи ты мне. Вот Фокс. Он в законе вор? Или так, приблатнёный? — Я сам не понимаю. По замашкам вроде бы фраер. Но не фраер, это точно..." ( к\\ф "Место встречи изменить нельзя")
Randy
2 июня 2017 г. 23:56
tb213:
Главы государства не могут
править своими странами как самодержцы. Это большой плюс.
van_Dal
2 июня 2017 г. 23:55
tb213:
Так какая разница.
Как минимум воровать сложнее.)) Еще разница в том, что их уберут и назначат новых. А у нас уже губернаторов назначают из числа почти обслуживающего персонала. Главное — лояльность. Даже китайцы поняли, что несменяемость власти затрудняет развитие и меняют политическое руководство через 10 лет. А мы уже 17 лет имеем это (censored) — а впереди дорога , вымощенная привычными граблями.
tb213
2 июня 2017 г. 23:44
van_Dal:
При одном условии — возможности сменить ее через выборы на другую.
Я тут как раз в соседней ветке обсуждаю эту возможность и что она дает. Вот что дала такая возможность избирателям США и Молдовы? Как мы видим — НИ ЧЕ ГО. Главы государства не могут исполнить свои предвыборные обязательства на основании которых они честно победили на выборах.. Потому что они даже не марионетки, они просто говорящие попугаи, от которых ровным счетом ничего не зависит. Управляют страной не они. Так какая разница. можно их менять или нет?
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