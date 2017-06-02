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02.06.2017 22:01

Рогозин предрек развал НАТО

Североатлантический альянс прекратит существование, когда у него не останется врагов. Такое мнение высказал зампред российского правительства Дмитрий Рогозин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 2 июня, передает РИА Новости.

«НАТО начинает скучать, очень сильно хиреть тогда, когда у них сложно с образом врага. Сейчас они этот образ врага в лице России сформировали», — сказал Рогозин, который в 2008-2011 годах занимал должность постпреда России при организации.

По мнению вице-премьера, у НАТО в действительности «нет предмета деятельности». Нынешний курс стран — членов организации, в том числе санкционная политика, постепенно потеряет смысл, уверен он.

Ранее в пятницу в ходе ПМЭФ российский президент Владимир Путин назвал Североатлантический альянс инструментом внешней политики Соединенных Штатов. Он отметил, что ссоры вокруг НАТО будут выгодны Москве, если они приведут к его краху. «Но пока что-то мы не видим развала», — добавил глава государства.

Источник: Лента.ру


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В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
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3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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