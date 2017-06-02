Кудрин нашел в речи президента на ПМЭФ три тезиса из своей реформы

Экс-министр финансов РФ, а ныне – председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин услышал в речи Владимира Путина отголоски разработанной им стратегии развития России. Об этом Кудрин 2 июня рассказал "Фонтанке" на площадке ПМЭФ.

"Сегодня президентом были сказаны важные слова о независимости судов, о технологиях, инфраструктуре, которой нужно уделять внимание для увеличения экономического роста. Вот только сходу могу назвать три пункта, которые перекликаются с моими тезисами", – заявил бывший министр финансов РФ.

Алексей Кудрин заверил, что пока не получил от главы государства отклика на представленную им реформу. "Будет серия совещаний с президентом, оценки пока нет", – уточнил Кудрин.

Во время сегодняшней планерной дискуссии форума Владимир Путин предложил обратить внимание на необходимость совершенствования судебной системы страны. "В том числе, речь идет об укреплении независимости судей и улучшении подготовки судейских кадров, об оптимизации судебного процесса и снижения необоснованной нагрузки на судей. Эти меры нужны, чтобы создать дополнительные гарантии для справедливого объективного судопроизводства", – анонсировал перемены Путин.

Высказывания президента об импульсе развития технологий, на которое ссылается Кудрин, связаны с программой российского кабмина о развитии цифровой экономики. Сегодня Путин заявил, что правительству необходимо определить источники финансирования этой программы. Поддержал 2 июня на ПМЭФ президент и инфраструктурные проекты, которые, в том числе, должны рассчитывать на механизмы госгарантий. "Все это позволит обеспечить рост инвестиций в реальный сектор экономики", – заявил президент и потребовал от федеральных чиновников минимизировать риски для инвесторов на всех стадиях. По его мнению, источником дополнительных инвестиций также должен стать частный капитал, который нуждается в защите.

Напомним, Кудрин, который настаивает на отказе от централизованного управления экономикой, предложил Путину свою стратегию развития России. На площадках ПМЭФ бывший министр неоднократно заявлял, в том числе, о необходимости скорейшей приватизации нефтяного сектора страны. Доля государства в экономике,по его мнению, должна быть сокращена до минимума.