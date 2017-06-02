Кому ключи от «Города»

Третий день несколько дольщиков из ГК «Город» голодают и дежурят у ЖК «Ленинский парк». Стройкомитет заявляет, что два первых, самых крупных корпуса из долгостроя проблемной компании будут сданы в середине месяца.

Группа дольщиков ГК «Город» из пяти человек, включая организатора, объявила голодовку. 31 мая участники акции собрались около двух домов ЖК «Ленинский парк», 6А и 7А, которые готовятся к сдаче. В Смольном, между тем, обещают, что сдадут готовые дома в июне без недоделок.

Сейчас в акции участвуют две дольщицы из пяти. Третий день женщины сидят в машине около недостроенных домов. 1 июня к ним приезжали врачи, мерили давление. «Остались самые стойкие», – рассказала «Фонтанке» организатор акции Алла Андреева, дольщица одного из корпусов ЖК под литерой 6А. Координатор уже не участвует в голодовке, ссылаясь на здоровье. Накануне Красносельский суд оштрафовал двоих на 10 тысяч рублей «за нарушение порядка проведения митинга». 2 июня такой же штраф присудили еще двум участницам.

Протестующие говорят, что они возмущены действиями стройкомитета и других чиновников Смольного, которые намерены сдать первые два дома в ЖК «Ленинский парк» до того момента, когда здания будут фактически достроены и пригодны для нормальной жизни. По их словам, на объектах не закончено остекление, нет воды, электричества. Голодающие выдвинули требования: устранение недоделок в ЖК «Ленинский парк», встреча с полпредом президента в СЗФО Цукановым, письменные гарантии перечисления на достройку средств от продажи принадлежавшей «Городу» земли в Каменке, раздел общего счета ГК «Город» на отдельные счета для каждого жилого комплекса, участие в контроле за поступающими на стройку средствами.

В конце мая стало известно, что ГУП «Центрстрой» – вместе с «активом участников долевого строительства», как поясняют в Смольном – уже проверил качество работ на двух почти достроенных домах ЖК «Ленинский парк». И выявил всего несколько десятков замечаний, который подрядчик должен устранить до 14 июня. А 30 мая в Госстройнадзор была подана заявка о получении разрешения на ввод домов к эксплуатацию.

В стройкомитете тем временем объясняют, что среди дольщиков есть и те, кто уже в апреле посмотрели свои квартиры, не нашли в них ни единой недоделки и готовы получить ключи «прямо сейчас». В Смольном поясняют, что в апреле по просьбе дольщиков были организованы группы для проведения осмотра и выявления дефектов, составлены ведомости замечаний с указанием подрядных организаций. Сейчас идет переподключение с временной схемы электроснабжения на постоянную. С 31 мая начала работу с жильцами управляющая компания, будущие новоселы получают временный доступ к своим квартирам.

Пока же в двух корпусах продолжаются работы: остекление витражных конструкций, установка уличного освещения, благоустройство. Даты неоднократно переносились, однако чиновники утверждают, что работы будут выполнены к моменту получения разрешения на ввод в эксплуатацию, ориентировочно 15-17 июня.

По данным комитета по строительству, общая стоимость завершения всех объектов ГК «Город» в 2015 году при составлении финансовой модели генеральным подрядчиком АО «Проммонолит» была оценена в 9 млрд рублей. Уже выполнено работ по всем объектам ГК «Город» согласно этой смете на сумму около 2,7 млрд. рублей.

В связи с нестабильным финансированием проекта работы на второй и третьей очередях строительства ведутся низкими темпами, поясняют в Смольном. Вторую очередь, которая состоит из точечных домов ЖК «Ленинский парк» и второго жилого комплекса бывшего «Города», расположенного также на углу Доблести и Ленинского — ЖК «Прибалтийский» – в Смольном планируют завершить к сентябрю 2017-го. Восьмой корпус ЖК «Прибалтийский» и ЖК «Морская звезда» на улице Оптиков планируют к сдаче в 2018 году.

Финансирование стройки, между тем, опять может оказаться под вопросом. В феврале в арбитраж поступил иск Сбербанка о личном банкротстве Артема Маневича, одного из соучредителей ООО «ХК «Эра» – инвестора проекта, получающего транши от «Банка «Санкт-Петербург». Банк с 2015 года кредитует стройку и перечислил на ее нужды уже около двух миллиардов рублей. Сбербанк пытается вернуть долг по кредитам, выданным принадлежащим Маневичу ООО «ВЭСТ» и ООО «ВЭСТ-Капитал», по которым он выступает личным поручителем. Согласно документам на сайте суда, компания задолжала около 500 млн рублей. В СМИ неоднократно писали, что, если начнется процедура личного банкротства Маневича, то доходы от всех его бизнесов могут уйти на погашение этих кредитов. Генеральный директор и соучредитель ООО «ХК «Эра» Сергей Соколов и представители банка это отрицают, заявляя, что долги Маневича и грозящее ему банкротство «никаким образом не отразится на реализации проекта в достраивании всех объектов ГК «Город».

А накануне стало известно, что Артем Маневич открывает в Ленобласти производство строительных конструкций. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2017 было подписано 1 июня между губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и возглавляемым Маневичем ООО «Комплексные строительные решения». Производственная площадка будет создана во Всеволожском районе. По словам Дрозденко, сумма инвестиций компании в строительство завода составят 320 млн рублей.

В сообществе дольщиков ГК «Город» на новость об этом отреагировали ожидаемо — призвав проверить «финансовую деятельность» бизнесмена.

Справка:

В наследство от ГК «Город» Петербургу досталось 13 недостроенных домов и 5000 заключенных договоров долевого участия. Из них примерно 3500 приходится на квартиры – с учетом тех, что находятся сдаваемых домах 6А и 7А. История борьбы дольщиков ГК «Город» за свои квартиры насчитывает уже три-четыре года. Хотя само строительство началось в 2010-м, а первый договор долевого участия был заключен в 2011-м, впервые стройка остановилась в 2014-м году. Вели ее в то время шесть компаний, входивших в ГК; они должны были построить три жилых комплексах: «Ленинский парк» на углу Ленинского проспекта и улицы Доблести (участки 5, 6, 7), «Прибалтийский» (там же, участки 8 и 9) и «Морская звезда» – на углу улиц Оптиков и Яхтенной.

Когда в Смольном поняли, что сложилась угрожающая ситуация – четыре тысячи дольщиков рисковали потерять все вложенные деньги – решением проблемы занялась рабочая группа во главе с вице-губернатором Албиным. Было создано ГУП «Центрстрой» для осуществления строительного контроля на объектах ГК и привлечен новый генподрядчик — ЗАО «Проммонолит».

Рабочая группа нашла инвестора в лице «Банка «Санкт-Петербург». Для финансирования проекта была создана компания ООО «ХК «Эра», в которой 70% учредительской доли принадлежит предпринимателю Артему Маневичу, 20% – Сергею Соколову, он же генеральный директор и 10% – Михаилу Макову, советнику председателя «Банка «Санкт-Петербург». Для ООО «ХК «Эры» был открыт кредит в два миллиарда — под залог земель на Глухарской улице в Каменке, имевшихся в аренде на условиях комплексного освоения у одной из компаний, входящих в ГК «Город» – ООО «Простор». В июне 2016-го Смольный, для повышения стоимости участка, разрешил «Простору» приватизировать часть этих земель (43 га). С целью увеличения стоимости актива, что поможет в финансировании окончания строительства, также было решено продлить срок комплексного освоения территории до 2025 года. Таким образом, согласно данным стройкомитета, стоимость участка выросла до восьми миллиардов рублей.

В апреле 2017 года «Простор» продал один из участков на Глухарской за 906,7 млн рублей, и в мае часть этих средств уже поступила на стройку, по сведениям представленным ООО «ХК «Эра». По остальным участкам «Простора» в Смольном надеются изменить параметры высотности застройки — с 18 до 40-75 метров. По словам главы стройкомитета Сергея Морозова, в КГА этот вопрос уже согласован. К середине августа будет подготовлен новый проект планировки территории. После чего земля будет продана, а денежные средства от реализации привлечены в строительство.

Власти также рассчитывают извлечь из продажи свободных активов в виде жилых и нежилых помещений и машиномест еще восемь миллиардов рублей. Вместе с предполагаемым доходом от земель в Каменке и двумя миллиардами от «Банка «Санкт-Петербург» сумма составит 18 миллиардов. Этого должно хватить на все расходы на строительство.

Кроме того, Смольный пытается найти и другие источники финансирования достройки объектов «Города»: с этой целью в кабмин направлена просьба о докапитализации АКБ «Российский капитал» (ПАО) в размере 8 млрд. руб. Банку предложено рассмотреть в качестве обеспечения кредитной линии АКБ «Российский капитал» (ПАО) возможность передачи банку права комплексного освоения земельных участков до 2025 года общей площадью 377 688 кв. м., которые рассчитаны под возведение 709 740 кв. м. жилой застройки, с учетом изменения параметров высотности, а также часть свободных жилых и нежилых помещений из ранее выявленных свободных активов компаний-застройщиков.

Виктор Крестопальцев,

«Фонтанка.ру»