Албин: Смольный готовит концессионное соглашение с «Зенитом» по стадиону

Правительство Петербурга продолжает готовить соглашение о передаче стадиона на Крестовском острове в концессию ФК «Зенит». На время Кубка Конфедераций функции по эксплуатации будут разделены.

Как рассказал 2-го июня вице-губернатор города Игорь Албин в кулуарах ПМЭФ-2017, никаких новых вводных пока не поступало, и город по-прежнему собирается передавать арену «Санкт-Петербург» в концессию «Зениту». «На период проведения Кубка конфедерация разделили функции, – пояснил чиновник. – Футбольное поле, медицинские технологии, спортивное освещение, вертикальный транспорт, логистика и навигация – этим занимается «Зенит».

Вопрос о демонтаже временных сооружений у стадиона для выезда поля, по словам Албина, будет решаться после Кубка Конфедераций. «С одной стороны демонтаж – это деньги, но и эксплуатация требует расходов, – пояснил вице-губернатор. – Правда, эксплуатация между турнирами существенно дешевле, чем работы по сборке и разборке «времянки».

Перед форумом в городе прошло совещание с заместителем министра спорта Павлом Новиковым. «Мы завершаем подготовку временной инфраструктуры Кубка Конфедераций, это более 40 тысяч квадратных метров площадей, – рассказал Албин. – Минспорта попросило нас мобилизоваться, помочь подрядным организациям и завершить в максимально короткие сроки работы».

Как ранее писала «Фонтанка», Смольный надеется убедить Оргкомитет-2018 демонтировать временный медиагородок у стадиона, который не позволяет переместить выкатное поле из чаши арены.

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