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22:10 02.06.2017
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02.06.2017 20:33

Полтавченко назвал условия передачи Исакия церкви

Губернатор Георгий Полтавченко в ходе пресс-брифинга по итогам ПМЭФ-2017 2 июня назвал условия, при которых город передаст Исаакиевский собор церкви.  

По его словам, таковыми являются  "официальное обращение от РПЦ", а также "соблюдеие  всех процедур, предусмотренных федеральным законодательством". Однако такого обращения пока не поступало.

Справка:

Международный экономический форум проходит в Северной столице РФ с 1 по 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.


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Друг, в котором можно быть уверенным на 100% — огромная ценность. Познакомьтесь с кинопремьерами 2017 года, чтобы убедиться: дружба существует.
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
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31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
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