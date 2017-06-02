Полтавченко назвал условия передачи Исакия церкви
Губернатор Георгий Полтавченко в ходе пресс-брифинга по итогам ПМЭФ-2017 2 июня назвал условия, при которых город передаст Исаакиевский собор церкви.
По его словам, таковыми являются "официальное обращение от РПЦ", а также "соблюдеие всех процедур, предусмотренных федеральным законодательством". Однако такого обращения пока не поступало.
Справка:
Международный экономический форум проходит в Северной столице РФ с 1 по 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес- элиту.