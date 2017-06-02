Полтавченко: В ходе ПМЭФ-2017 Петербург привлек почти 250 млрд рублей инвестиций

В ходе ПМЭФ-2017 Петербург привлек почти 250 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко 2 июня в ходе пресс-брифинга.

Всего было заключено 47 соглашений о намерениях. Крупнейшим стал договор с ВТБ о строительстве широкополосной магистрали Восточного скоростного диаметра (ВСД). Причем, губернатор подчеркнул, что с инициативой вышел сам ВТБ. "Они увидели выгоду от проекта ЗСД и сами изъявили желание", – сказал губернатор. В числе важных соглашений Георгий Полтавченко также назвал договоры с представителями фармацевтического и медицинского кластеров.