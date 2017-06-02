Кузнецова предложила создать в России бесплатных государственных нянь

Омбудсмен по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила создать в стране институт сертифицированных бесплатных государственных нянь для присмотра за детьми до трех лет. Об этом она заявила после рабочей поездки в Башкирию, передает ТАСС 2 июня.

Эти няни должны иметь «специальные знания» и сертификат, позволяющий им «сделать помощь детям в возрасте до трех лет более гибкой». ​По факту они будут являться социальными работниками, подчеркнула Кузнецова. «Не придется платить, это будет государственная услуга», — полагает Кузнецова.

Кузнецова подчеркнула, что строить детский сад для присмотра за детьми до трех лет «необязательно». Этот проект позволит создать рабочие места, «особенно в дальних районах, где точно никогда не построят детский сад, потому что это нерентабельно».

По ее словам, в России в таких нянях нуждаются более 320 тыс. детей. «Многим мамам, в том числе и после 30, когда они имеют трудовую занятость, боятся ее лишиться, это поможет подумать о рождении следующих детей. Поможет и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — заявила она.

Кузнецова уточнила, что обсудила с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым запуск такого пилотного проекта.

В России около трети семей (5 млн из 17 млн) — это дети с матерями-одиночками, заявляла ранее Анна Кузнецова. Отцы-одиночки воспитывают детей в 600 тыс. семей, уточнила она. Полных семей с детьми, по ее словам, — 11 млн 600 тыс.