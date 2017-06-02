Голодец назвала дату введения электронных трудовых книжек

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала 2 июня в интервью телеканалу РБК, что электронные трудовые книжки введут в России с 1 января 2018 года.

«Россиян переведут на электронные трудовые, я надеюсь, с 1 января 2018 года. Тут разные позиции у работодателей и профсоюзов. Я надеюсь, мы придем к консенсусу», — сказала Голодец. По ее словам, в настоящее время Минтруд активно работает в этом направлении, а сама услуга сегодня очень востребована.

О том, что социальный блок правительства готовит «плавный» перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки, Голодец говорила в апреле 2017 года. Тогда она отмечала, что правительство намерено разрешить одновременное «хождение» как обычных трудовых, так и электронных трудовых книжек, и соответствующие предложения будут готовы до конца текущего года.

О том, что трудовые книжки в их нынешнем виде неудобны работодателям, гражданам и также Пенсионному фонду, заявил в апреле 2017 года глава Сбербанка Герман Греф. «Это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носиться с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», — сказал он.