«Фонтанка» за 60 секунд – 2 июня

Почему в России так много бедных, какая страна заварила кашу на Украине, кто виноват и что делать, – рассуждал сегодня на ПМЭФ-2017 российский президент Владимир Путин. Выжимки из речи и все последние новости форума.

Киевский расстрел привел в Петербург. Мы узнали, кто именно совершил громкое покушение на бывшего командира батальона имени Дудаева в украинской столице. История кажется запутанной, но это не так. И главное – мир снова оказался очень маленьким. Раскладываем детективную историю по полочкам.

Хороших новостей со стройки фондохранилища Эрмитажа по-прежнему нет. Первый официальный документ о ней говорит: сроки сорваны, неустойка вышла за планку в 100 миллионов рублей.

Трубы против уток – на Васильевском острове запретили агитацию за Навального. В администрации района сказали, что там нельзя размещать кубы, потому что в местах их возможной установки проверяют состояние трубопроводов. Процесс, видимо, небыстрый.

Сексизм или почитали? Наши источники сегодня рассказали, что писательница Ирада Вовненко увольняется с должности и. о. директора Исаакиевского собора. Сообщалось, что возглавлять комплекс должен только мужчина. Правда, позже вице-губернатор и пресс-служба объекта это опровергли. Ну или отыграли назад.

Шлеменко взял реванш! Легенда российского ММА побил американца Брэндана Хэлси за 25 секунд. Без предварительных ласк.

Да что мы все о политике да об экономике? В Ленинградском зоопарке белые медведи сегодня отрыли купальный сезон. Ум-ми-ми-ляйтесь. Пятница же.