Кирсан Илюмжинов: Для победы на шахматной Олимпиаде недостаточно высоких рейтингов российской сборной

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в кулуарах ПМЭФ-2017 в Петербурге ответил на вопрос, почему сборная России по шахматам много лет не может выиграть профильную Олимпиаду. При этом проигрывает она командам с низшим рейтингом.

«Наверное для победы в Олимпиаде недостаточно высоких рейтингов, нужен командный дух, – заявил Илюмжинов "Фонтанке" 2 июня. – Мы видели это на футбольных турнирах, когда команда без звезд играет слаженно и хорошо. В шахматах опять же мы видим, как китаянки много лет выигрывают Олимпиаду, есть у них слаженность и команда».

Илюмжинов отметил, что сейчас шахматная федерация делает много для развития этого спорта в регионах. Накануне вице-чемпион мира Сергей Карякин в качестве одной из причин поражений назвал тот факт, что американская сборная перекупает лучших игроков.

В последний раз российская сборная выигрывала шахматную Олимпиаду в 2002 году. В 2016-м российская сборная с Карякиным в составе взяла бронзу, уступив США и Украине.