У строящихся домов ГК "Город" начали устанавливать фонари

На строительной площадке ЖК "Ленинский парк" у двух жилых домов, готовящихся к сдаче в середине июня, началась установка наружного освещения.

Как сообщили 2 июня в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, завод группы компаний «Амира» (Санкт-Петербург) по производству опор и светильного оборудования для наружного освещения произвел отгрузку на стройплощадку опор, кронштейнов и светильников, ранее заказанных для обеспечения наружного освещения на объектах бывшего ГК «Город».

Сообщается, что завод сократил стандартные сроки производства с шести недель до трех и произвел в совокупности 102 фонаря наружного освещения, а именно: 81 – трёх- и четырехметровый фонарь для внутриквартальных территорий и 21 семиметровый.

Тем временем уже третий день у жилого комплекса голодают дольщики. 31 мая голодающих уже забирали в полицию; вчера и сегодня Красносельский райсуд приговорил четырех доставленных в полицию голодающих к штрафам в 10 тысяч рублей за "нарушения порядка проведения митинга".