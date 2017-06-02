Владимир Якунин не стал прогнозировать победу Путина на президентских выборах

Председатель попечительского совета института «Диалог цивилизаций» и бывший глава РЖД Владимир Якунин не стал давать прогнозы на выборы-2018. И пример Андрея Костина его не убедил.

На просьбу корреспондента «Фонтанки» спрогнозировать итог президентских выборов 2018 года, как уже поступил глава ВТБ Андрей Костин, Владимир Якунин ответил: «Кто я, а кто Андрей Леонидович? Что ж тут комментировать?».

«Я прибыл на экономический форум, мне удалось послушать высказывания нашего руководителя, – обрисовал Якунин впечатления от пленарного заседания на ПМЭФ-2017, где участвовал Владимир Путин. – Это последовательная и четкая позиция, и я рад, что мне удалось услышать ее, что называется, из первых уст. Она касается вопросов о внутренних перспективах, много времени уделено прямым указаниям органам власти, что и как надо делать. Я очень доволен».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает легкой победы Владимира Путина в первом туре выборов 2018 года.