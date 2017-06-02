Илья Стребулаев: Некоторые участники пленарки на ПМЭФ-2017 все еще разбираются с прошлым

Профессор финансов Стэнфорда Илья Стребулаев прокомментировал риторику лидеров, выступавших на пленарном заседании ПМЭФ-2017. По его словам, надо больше думать о будущем.

«Думаю, что многие из тех, кто был на сцене, разбираются с прошлым», – сказал «Фонтанке» Стребулаев. В то же время он отметил, что после вчерашней панели Сбербанка к нему подошли более сотни людей, которые пытались узнать, как работают инновации. «Со многими я обменялся контактами, – сказал Стребулаев. – Этот уровень куда более эффективен на данный момент, чем уровень дипломатических и президентских взаимоотношений».

Пленарное заседание состоялось во второй день форума, в нем принял участие президент Владимир Путин. От спикеров звучали заявления о том, что эпоха однополярного мира сменилась многополярным.

Накануне Илья Стребулаев принял участие в панели, посвященной инновациям, которую модерировал глава Сбербанка Герман Греф.