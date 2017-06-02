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02.06.2017 19:11

Глава ВТБ: Ставка снижается, и слава богу

Глава банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2017 в Петербурге 2 июня прокомментировал политику ЦБ в отношении ключевой ставки. «Ставка снижается, и слава богу, – ответил он на вопрос корреспондента «Фонтанки». – Есть мнение, что она должна быть меньше, но я доволен тем, что идет процесс и будет идти дальше».

Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 9,25%. Накануне на ПМЭФ-2017 глава РУСАЛа Олег Дерипаска раскритиковал осторожную позицию Центробанка. Он отметил, что при установившейся инфляции в 4 процента процентная ставка ЦБ не уменьшается. Глава ЦБ, в свою очередь, ответила, что инфляция на уровне 4,1% продержалась пока всего один месяц, и «рано трубить победу».


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31.05.2017 15:08

УБРиР взял «Золотой Меркурий»

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
УБРиР
23.05.2017 13:25

Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР

Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54

Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли

18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
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Путина спросили, почему в России живут бедные люди

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smi22.ru
31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
УБРиР
23.05.2017 13:25
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54
Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли
18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
ПАО «МРСК Северо-Запада»
17.05.2017 12:40
«МРСК Северо-Запада» увеличивает инвестиционную программу и строит первую цифровую подстанцию
В ПАО «МРСК Северо-Запада» провели пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года и прохождению осенне-зимнего сезона 2016-2017 г.г.
Банк «Санкт-Петербург»
15.05.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» начал сотрудничество с «БСС»
Банк «Санкт-Петербург» открыл компании БСС кредитную линию в объеме 500 млн рублей сроком на 2 года с дифференцированными траншами.
03.05.2017 15:23
Банк «Санкт-Петербург» поможет обустроить дачи
Капризы непогоды немного задержали, но не отменили открытие дачного сезона. А сделать свою дачу еще более уютной и комфортной поможет акция Банка «Санкт-Петербург». Она продлится до 30 июня.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
28.04.2017 15:53
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада в первом квартале 2017 года составила 815 млн. рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2017 года составила 12 175 млн рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 11 602 млн. рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 393 млн. рублей
«Санкт-Петербург»
26.04.2017 11:53
Банк «Санкт-Петербург» подарил детскому дому спортивный зал
Изначально средства планировали потратить на заказ новогодних корпоративных подарков для партнеров и клиентов. Но затем банк «Санкт-Петербург» принял решение направить средства на благотворительные цели в рамках акции «БлагоДарю».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
24.04.2017 13:46
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» приняли участие в записи альбома Billy’s Band
Необычное мероприятие провели в студии звукозаписи RedWave Банк «Санкт-Петербург» и группа Billy’s Band. Музыканты записали новый альбом в присутствии клиентов банка. Для того, чтобы получить приглашение на запись, молодые пользователи интернет-банка заранее подавали заявки.
20.04.2017 16:30
Банк «Санкт-Петербург» заключил кредитный договор с компанией «Лидер-Инвест»
Банк «Санкт-Петербург» заключил кредитный договор с компанией «Лидер-Инвест»
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