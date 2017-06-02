Глава ВТБ: Ставка снижается, и слава богу

Глава банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2017 в Петербурге 2 июня прокомментировал политику ЦБ в отношении ключевой ставки. «Ставка снижается, и слава богу, – ответил он на вопрос корреспондента «Фонтанки». – Есть мнение, что она должна быть меньше, но я доволен тем, что идет процесс и будет идти дальше».

Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 9,25%. Накануне на ПМЭФ-2017 глава РУСАЛа Олег Дерипаска раскритиковал осторожную позицию Центробанка. Он отметил, что при установившейся инфляции в 4 процента процентная ставка ЦБ не уменьшается. Глава ЦБ, в свою очередь, ответила, что инфляция на уровне 4,1% продержалась пока всего один месяц, и «рано трубить победу».