На Урале из-за непогоды без света осталось более 8 тысяч человек

В Свердловской области в связи с сильным ветром и дождем без электроснабжения осталось около 8,6 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство энергетики России, передает 2 июня РИА Новости.

«С 16.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 15 м/с) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ (филиал ОАО «МРСК Урала» — «Свердловскэнерго»)», — говорится в сообщении.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, в которых задействованы 14 единиц техники и 12 бригад из 35 человек.

Ранее сообщалось, что МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России.