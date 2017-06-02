На Васильевском запретили агитацию Навального - из-за ремонта труб

Петербургскому штабу оппозиционера Алексея Навального отказали в размещении агитационных кубов в Василеостровском районе города. В администрации объяснили невозможность их установки проверкой состояния труб.

Как сообщили 2 июня сторонники политика на своем канале в Telegram, до 11 июня на острове проходят гидравлические испытания теплосетей, что может спровоцировать аварии и последующий ремонт. Из письма за подписью заместителя главы районной администрации Дмитрия Авилова следует, что федеральный закон 54-ФЗ запрещает проводить демонстрации, митинги и пикеты в подобных случаях, поскольку это потребует соблюдения специальных мер техники безопасности. Чиновники предложили активистам штаба выбрать иное место для установки кубов.

Фото: команда Навального

«Пришёл отказ по кубам в Василеостровском районе, причина впечатляющая: до 11 июня на территории всего Васильевского острова проведение публичных мероприятий невозможно, потому что в любой точке острова в любой момент может прорвать трубу! Убедительно просим жителей В.О. передвигаться по району осторожнее! Шаг влево, шаг вправо — авария», – иронизируют в Telegram волонтёры.