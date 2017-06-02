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02.06.2017 18:52

Кудрин: Москва и Санкт-Петербург создают 27% ВВП России

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что Москва и Санкт-Петербург создают 27% ВВП России. Об этом сообщает «Газета.Ru» 2 июня.

«К 2025 году наша стратегия, которой мы занимаемся, тоже примерно к этому сроку определяет свои ориентиры, 60% мирового ВВП будет производиться в 600 крупных городах, при этом в первых 100 городах будет производиться 35% ВВП», — сказал Кудрин на ПМЭФ в Северной столице.

По его словам, если посмотреть на карту России, только два крупных города — Москва и Санкт-Петербург — могут соревноваться в этой глобальной конкуренции.

«Два наших города — Москва и Санкт-Петербург — создают 27% ВВП России, а в США два крупных города создают всего 13%, а в Западной Европе — 9%. В России с этой точки зрения концентрация намного выше», — отметил Кудрин.

Источник: «Газета.Ru»


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