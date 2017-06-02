Доля недовольных ЕГЭ россиян достигла рекордно высокого уровня

Две трети россиян (66%) не одобряют сдачу в школах единого государственного экзамена, при этом доля противников ЕГЭ достигла максимального за последние десять лет уровня, сообщили 21 июня в фонде "Общественное мнение".

Как следует из результатов опроса, критики ЕГЭ объясняют негативное отношение к экзамену слишком большой нагрузкой на детей (20%), поверхностностью знаний, получаемых в ходе подготовки (14%), случайностью оценок (12%), сложностью заданий (6%), предпочтением устного, традиционного экзамена (5%).

Вместе с тем респонденты, одобряющие ЕГЭ (20%), обосновали свой выбор тем, что единый госэкзамен стимулирует школьников к учебе, повышается качество знаний (5%). Среди ответов, набравших менее 5%, такие варианты: "ЕГЭ дает глубокую и объективную оценку знаний"; "У всех равные условия для поступления в вуз"; "Это форма борьбы с коррупцией"; "Обеспечивается самостоятельная сдача экзамена, без списывания".

Отвечая на вопрос, что позволяет объективнее оценить уровень знаний выпускников школ, поступающих в вузы, – ЕГЭ или прежняя система вступительных экзаменов в вузах, три четверти респондентов (74%) выбрали традиционный экзамен, 13% – ЕГЭ, 12% затруднились с ответом, показал майский опрос в преддверии сдачи ЕГЭ 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

По мнению 37% россиян, поступить в вузы после введения ЕГЭ стало сложнее.

Оценивая в целом качество современного российского школьного образования, 14% участников опроса сочли его хорошим, 40% – средним, 36% – плохим. Причем в возрастной группе 18-30 лет чаще давали хорошие оценки (21%), а респонденты от 46 лет до 60 – плохие (42%).