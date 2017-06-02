В Совфеде готовы декриминализировать статью, по которой осудили Соколовского

Совет Федерации положительно отреагировал на предложение декриминализировать статью УК России о незаконном обороте технических средств для негласного получения информации, сообщает RT 2 июня.

Речь идет о ст. 138.1 УК России. Блогера Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно после того, как его признали виновным в том числе и по этой статье.

«Изменения в действующее законодательство могут быть внесены при наличии общественного запроса на такие изменения», — говорится в ответе комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Отмечается, что если подобный запрос возникнет и получит «поддержку со стороны большей части общества», то соответствующие проекты «будут разработаны, обсуждены и приняты».

В комитете добавили, что обращение «будет принято во внимание и использовано в работе по совершенствованию действующего законодательства».