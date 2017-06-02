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02.06.2017 19:21
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Виталик Бутерин: Выгнать «волков» из системы блокчейн невозможно

Программист Виталик Бутерин, создатель одной из самых передовых блокчейн-платформ Ethereum, обьяснил «Фонтанке» почему запрет блокчейн вреден, хотя эта технология и делает плохих людей сильнее.
Виталик Бутерин: Выгнать «волков» из системы блокчейн невозможно

Одной из самых популярных на ПМЭФ-2017 стала сессия, посвященная системе распределенных реестров – блокчейн. Судя по количеству участников из федерального правительства России, тему рассматривают как стратегически важную. С основателем платформы Ethereum Виталиком Бутериным ведут переговоры Сбербанк и Внешэкономбанк. Возможно, в ближайшее время ему может поступить предложение государственной значимости. "Фонтанке" удалось пообщаться с одним из ведущих программистов мира на полях ПМЭФ.

 

- Виталик, объясните, пожалуйста, что такое блокчейн, – так, чтобы восьмилетний ребенок понял.

– Это сложно... Базовая идея блокчейн – это децентрализованный компьютер, который работает через несколько тысяч компьютеров, которые распределены по всему миру. Получается система, где все операции зависят не от какого-то одного компьютера, человека или компании, а от работы всей сети вместе. Получается система, которая не контролируется одной системой или компанией и которая очень безопасна. Ее очень сложно атаковать или взломать.

- Какой процент системы должен уцелеть, чтобы она продолжала работать? 

– Теоретически, половина.

- А какие еще есть риски?

– Есть риски, которые связаны с ограничениями технологий. Например, с точки зрения безопасности. Один вид безопасности – это безопасность самого блокчейна. Другой вид безопасности – это безопасность того, как каждый отдельный человек связывается с блокчейном. То есть, если компьютер конкретного человека захвачен, можно ли его деньги своровать. 

- Насколько правильно создавать национальную криптовалюту в России вместо того, чтобы признать биткоин?

– Я бы сказал, что «вместо» – это не правильно. Самый правильный путь – это и признавать существующие криптовалюты, и понимать, что это очень хорошая технология, которая может серьезно увеличить эффективность мировой экономики. И одновременно думать, как центробанки могут эти технологии использовать, чтобы улучшить эффективность своей собственной валюты.

- Надо ли бояться биткоина? У нас его то игнорируют, то запрещать пытаются.

– Понятно, что есть люди, которые пытаются использовать биткоины, чтобы зарабатывать на взломе чужих компьютеров. Но практически каждая современная технология, которая усиливает общество, усиливает не только хороших, но и плохих людей. Так же, как было с Интернетом – позитивных применений у него больше, чем негативных. Но если из боязни перед плохим все закрыть, то вред будет гораздо больший. Понятно, что есть риски. Надо придумывать стратегию снижения рисков. Но так, чтобы технологии не слишком замедлять.

- В Интернете мы научились отслеживать цифровой след. А блокчейн дает анонимность, которую как раз и можно использовать во зло.

– Анонимность есть, но она не стопроцентная. Уже были случаи в США, где полицейские украли 500 тысяч долларов в биткоинах. А потом люди на публичном блокчейне отслеживали, куда идут транзакции. Уже через неделю было ясно, кто виновен, и его арестовали. Понятно, что такие случаи еще будут. Вид конфиденциальности, которую дает блокчейн, отличается от прежних технологий. Но это сочетание того, что в каких-то аспектах конфиденциальности больше, а в других – можно отследить, что происходит, из любой точки мира.

- Получается, что есть возможность контролировать блокчейн – и государство будет стремиться к этому. Это убьет саму идею блокчейна?

– Я думаю, что этот конфликт будет вечным. Правительства будут изобретать способы все лучше и лучше анализировать транзакции, а люди будут думать, как все лучше и лучше транзакции прятать. Это своеобразная математическая война. Но свойства системы таковы, что ни одна сторона не сможет в итоге выиграть.

- Судя по интересу к теме со стороны представителей российского правительства, вас на этой войне рано или поздно призовут на сторону России. Вы готовы вернуться в страну, в которой родились, и снова стать ее гражданином?

– Российское гражданство я не терял – оно у меня двойное. А блокчейн – это мировая технология. Я думаю, что она помогает всем странам мира. Я за полтора года в России уже в третий раз. Я готов помогать, рассказывать, поддерживать сотрудничество, чтобы показать, как можно эту технологию использовать и нашу страну улучшить.

- Какие злоупотребления могут быть связаны с использованием системы блокчейн?

– Самая опасная сегодня ситуация – это люди, которые зашифровывают файлы на компьютерах, а потом требуют заплатить им в криптовалюте. Сейчас уже есть разработчики вирусов, которые хачат компьютеры по всему миру и принимают биткоины. Но даже если полиция не знает, кто принимает деньги, на блокчейне все прозрачно. И легко можно увидеть, что такие-то люди, допустим, недавно заработали 2,3 млн долларов. Я думаю, в долгосрочной перспективе, главный вопрос – как увеличить безопасность персональных компьютеров. Есть два основных способа понижать риски: выгнать всех «волков» или дать каждой «овце» щит. К Интернету может подключаться весь мир. «Волки» часто анонимны. И выгнать каждого из них невозможно. В системе блокчейн проще и эффективнее дать «овцам» щит, то есть увеличить безопасность оперативных и финансовых систем. Нужно думать, как использовать блокчейн-криптографические технологии, чтобы доказать, как какие-то системы для злоупотреблений невозможно использовать. Тот факт, что биткоиновые кошельки иногда очень просто захачить, дает пространство для тестирования решений по увеличению безопасности. Например, у многих людей сейчас есть криптовалюты в электронных кошельках. И есть несколько десятков компаний, которые думают о том, как сделать наиболее безопасный кошелек. Такие технологии удобно обкатывать сначала применительно к системе блокчейн, чтобы доказать, что они достаточно надежны, чтобы применять их в других местах. 

Виталик Бутерин родился в 1994 году в Коломне, с шести лет жил в Канаде. 

Сооснователь Фонда Ethereum. В 2014 году выиграл премию World Technology Award, обойдя Марка Цукерберга и других не менее сильных претендентов. Выиграл грант на сумму 100 тысяч долларов от Thiel Fellowship для развития проекта. 

По данным отраслевого аналитического агентства CoinMarketCap, рыночная капитализация блокчейн-платформы Ethereum превысила $ 20 млрд. 

аудиоподкаст интервью: 

Беседовала Венера Галеева, "Фонтанка.ру"


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