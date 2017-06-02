На ПМЭФ-2017 представили объединенную карту для «Тройки» и «Подорожника»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и руководитель транспортного департамента Москвы Максим Ликсутов 2 июня представили на Петербургском экономическом форуме карту, на которую можно записать проездные билеты обоих городов. Пополнить в одном месте их пока не получится.

Как рассказал в ходе презентации Игорь Албин, пока выпущена тысяча подобных карт, к концу июня их будет более 20 тысяч. Правда, на данный момент это все же два разных кошелька, и пополнить «Тройку» в Петербурге у пассажира не получится, как и «Подорожник» в Москве. Статистики у администрации нет, как и конкретного числа потенциальных пользователей.

Максим Ликсутов, в свою очередь, рассказал, что это первый, но важный шаг к объединению транспортной системы двух городов. Носителей «Тройки» в столице выпущено 11 млн штук.

Ранее сообщалось, что объединение электронных транспортных карт Москвы и Санкт-Петербурга запланировано на май.