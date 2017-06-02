Новак: Выход США из Парижского соглашения по климату займет не менее трех лет

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал 2 июня на Петербургском экономическом форуме, что выход США из Парижского соглашения займет не менее трех лет. При этом он пошутил, что Россия уже перевыполнила свои обязательства по борьбе с глобальным потеплением.

Выход Штатов из Парижского соглашения стал одной из главных тем на нескольких сессиях ПМЭФ-2017. По словам президента США Дональда Трампа, если бы его страна осталась в соглашении, она потеряла бы 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Александр Новак рассказал, что, по стандартам ООН, выход из договора составит не менее 3 лет, а за это время может быть принято много других решений. На США приходится около 15% всей мировой эмиссии. Ранее российский вице-премьер Дмитрий Хлопонин назвал выход США из Парижского соглашения критичным для мира.

Парижское соглашение было принято в конце 2015 года, его подписали 175 стран. Участники должны были не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса, если сравнивать с доиндустриальной эпохой. Для этого необходимо сокращать выбросы углеводородов – США должны были сократить их на 26-28% по сравнению с данными десятилетней давности. По поводу России Александр Новак пошутил, что, судя по вчерашнему летнему снегу в Петербурге, Россия перевыполнила план по борьбе с потеплением. Москва, по данным Минприроды, намерена ратифицировать соглашение к 2020 году.