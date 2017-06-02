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02.06.2017 18:10

Партнер Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье

Партнер Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье
Navis Development Group

С 1 июня 2017 года ПАО Сбербанк – Стратегический партнер компании Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье.

Ипотечные кредиты по сниженной ставке уже доступны покупателям. Таким образом, квартиры во всех жилых комплексах формата «Европейские пригороды» от компании NDG можно будет приобретать на новых еще более выгодных условиях.

При приобретении строящегося жилья минимальная ставка по ипотеке составится 10% после снижения с первым взносом 20% от стоимости жилья. Кредитная ставка распространяется на все строящиеся малоэтажные комплексы компании NDG формата «Европейские пригороды»: ЖК «Шотландия», ЖК «Итальянский квартал», ЖК «Щегловская усадьба». Важно отметить, что в ипотечный договор можно включить стоимость финальной отделки, которая будет рассчитываться по ипотечной ставке банка, что гораздо выгоднее ставок по потребительским кредитам. Эксклюзивный брокер проектов – АН «МЕТРЫ».

ЖК «Шотландия» возводится в Агалатовском сельском поселении и реализуется в рамках нового формата комплексного освоения территории «Европейские пригороды», разработанного компанией Navis Development Group. Концепция предполагает возведение жилья комфорт-класса с развитой инфраструктурой в пригородных зонах по доступной цене. Покупателям предлагаются квартиры редких форматов: двухуровневые квартиры, квартиры с террасой, с садом, с высоким потолком, с окном в ванной комнате, с камином и эркером. В ЖК «Шотландия» открыт шоурум с полной отделкой квартиры и меблировкой.

ЖК «Итальянский квартал» возводится в Романовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области в рамках концепции «Европейские пригороды». Ввод в эксплуатацию I очереди запланирован на III квартал 2017г. Комплекс будет располагать собственным детским садом, закрытыми дворами, тематическими детскими и спортивными площадками, торгово-развлекательной инфраструктурой.

Справка о компании Navis Development Group
 


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