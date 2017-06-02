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02.06.2017 18:30

Группа IOWA поздравила с праздником учеников петербургской коррекционной школы

Одна из самых известных поп-команд – группа IOWA нашла время для того, чтобы поздравить с Днем защиты детей учеников петербургской школы-интерната №13, где учатся дети с особенностями в развитии, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Вместе с восходящими звездами из детского эстрадного Центра JuniorBand музыканты исполнили несколько своих самых известных песен, а также пообщались с учениками.

Веселая и обаятельная вокалистка Екатерина Иванчикова не оставила никого равнодушным не только своими зажигательными танцами, но и женским обаянием – юные ученики пустились вместе с ней в пляс, забыв о своих проблемах и болезнях.

Группа IOWA поздравила с праздником учеников петербургской коррекционной школы

«Какие вы все классные, веселые, добрые… Как я сама хочу в детства, когда не боишься быть смешным, делаешь то, что тебе хочется и веселишься на полную катушку, давайте не терять этого», – призвала она со сцены.

Почти 30 минут музыканты выступали перед ребятами, исполнив свои самые известные хиты: «Маршрутка», «140», «Улыбайся», «Пульсом бьет бит» и другие. А по окончании концерта все ребята отправились за праздничный стол и рассматривать подарки, которые им привезли музыканты и JuniorBand.


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