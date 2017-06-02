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02.06.2017 18:00

Дело священника Грозовского отправлено в суд

Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии, ушло в суд. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Расследование дело завершено. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении следователей.

Ни один из районных судов Петербурга пока не зарегистрировал уголовное дело.

Расследование длилось три года. На прошлой неделе горсуд продлил сроки содержания под стражей Грозовского до 14 июня, после этого дело ушло в городскую прокуратуру. Защита священника заявила о своем намерении обжаловать это решение. По словам его адвоката Михаила Уткина, одним из обоснований для ходатайства о продлении сроков следователи назвали необходимость успеть рассмотреть еще одну жалобу адвоката на решение Приморского райсуда. Там было вынесено постановление, которое ограничивает Грозовского и Уткина в сроках ознакомления с материалами дела.

Дело в отношении Глеба Грозовского было возбуждено еще в 2013 году. Тогда же он направился в командировку в Израиль. Из-за этого обвинение в педофилии ему предъявили заочно. В сентябре прошлого года священник был экстрадирован в Петербург. Следствие считает, что Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек. Один эпизод якобы произошёл в 2011 году в православном лагере Ленобласти, ещё один – летом 2013 года на греческом острове Кос.


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Фотобанк Pixabay.com
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