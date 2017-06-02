Tele2 запускает услугу для пользователей навигаторов и мобильных карт

У Tele2 заработала новая услуга «Плюс навигация», которая позволяет частным и корпоративным абонентам пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.

«Плюс навигация» дает безлимитный доступ к сервисам геолокации «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Транспорт». При пользовании опцией включенный в «пакет» интернет-трафик не расходуется и не тарифицируется в сети Tele2.

Активировать услугу «Плюс навигация» можно в личном кабинете на сайте компании, в мобильном приложении «Мой Tele2» и с помощью команды *155*531#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*530#. Сервис доступен за небольшую абонентскую плату.

Запуск опции органично вписывается в новую коммуникационную стратегию Tele2 «Другие правила», целью которой является выход оператора за рамки телеком-отрасли. Постоянно анализируя большие массивы данных, компания определяет потребности клиентов и предлагает продукты в соответствии с их запросами.