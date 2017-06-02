Пятьсот тысяч потребовал топ-менеджер предприятия в Колпино за возврат 10 миллионов

Топ-менеджер металлургического холдинга «ОМЗ-Спецсталь» в Петербурге подозревается в коммерческом подкупе на полмиллиона.

Как стало известно «Фонтанке», замдиректора по персоналу ООО «ОМЗ-Спецсталь» Андрей Сичковский был задержан сотрудниками УФСБ по Петербургу и области 1 июня около 17.30, после того как в машине «БМВ», припаркованной у ТРК «Меркурий» в Колпино на Пролетарской улице, ему передали 500 тысяч рублей. Эту сумму, по предварительной информации, он хотел за протекцию по погашению задолженности перед фирмой, занимающейся производством металлических конструкций. В апреле 2017 года ОМЗ ей якобы недоплатили 10 миллионов по договору на аутсорсинг.

После задержания мужчину передали в руки следствия Колпинского района Следкома, в котором было возбуждено уголовное дело по статье 204, часть 7, пункт «г» (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). В УФСБ в «ОМЗ-Спецсталь» отказались от комментариев.

ООО «ОМЗ-Спецсталь» – крупнейший российский производитель металлургических заготовок для различных отраслей промышленности. Предприятие создано в августе 2002 года на базе металлургического комплекса Ижорских заводов. ООО «ОМЗ-Спецсталь» входит в Группу «ОМЗ», ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа «Уралмаш-Ижора»).