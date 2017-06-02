Смольный подтвердил назначение Владимира Омельницкого главой Пушкинского района
В Смольном подтвердили назначение Владимира Омельницкого главой администрации Пушкинского района Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал 2 июня губернатор Георгий Полтавченко.
Как сообщает пресс-служба губернатора, обязанности главы администрации Фрунзенского района, должность которого освободил Омельницкий, временно передали его заместителю Олегу Фадеенко. Назначение состоялось утром.
Напомним, что отставку по собственному желанию главы Пушкинского района Петербурга Дмитрия Берестова Георгий Полтавченко принял на прошлой неделе. Уже тогда собеседники нашего издания называли кандидатуру Омельницкого как наиболее вероятную в качестве будущего руководителя оставшегося без главы района.