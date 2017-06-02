Джордж Сорос назвал Евросоюз дисфункциональным

Известный американский финансист и миллиардер Джордж Сорос назвал Европейский союз дисфункциональным и призвал к его полной перестройке, пишет 2 июня The Daily Telegraph.

"Большинство европейцев моего поколения поддерживали дальнейшую интеграцию. Но последующие поколения стали рассматривать ЕС как своего рода врага, который закрывает им путь к безопасному и перспективному будущему", – сказал Сорос, выступая в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз "потерял динамику", а об идее "все более тесного союза" давно пора забыть. Он также предупредил, что потребуется не менее десяти лет для того, чтобы разрешить разногласия между странами ЕС, возникшие после финансового кризиса 2008 года.

Миллиардер говорит, что "устаревшие договоры" превратили еврозону в кредиторов и должников, за которыми присматривают неадекватные европейские структуры, что, в свою очередь, вызывает недовольство во всем блоке.

"Европейский союз был задуман как добровольное содружество государств с похожим мировоззрением, которые были готовы отказаться от части своих суверенных прав ради общего блага, – отметил миллиардер. – Но после финансового кризиса 2008 года еврозона трансформировалась в группы стран-кредиторов и стран-должников. При этом должники не могут выполнить взятые на себя обязательства, а страны-кредиторы настаивают на конкретных условиях, которые должны выполнить должники. Настаивая на политике строгой экономии, страны-кредиторы создали условия, при которых должники не могут на практике поднять свою экономику и расплатиться с долгами".

Теперь, по мнению Сороса, ЕС не является ни добровольным союзом, ни союзом равных.