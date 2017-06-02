Петербургские «наркофермеры» получили больше 30 лет на четверых

Огород с полусотней кустов растительного наркотика, разбитый четвёркой петербуржцев, суд оценил в 31 с половиной год колонии строгого режима в зависимости от роли каждого.

Как сообщает 2 июня пресс-служба прокуратуры города, запрещенные растения предназначались для продажи. В октябре 2015 года организатор, в квартире которого хранились уже высушенные растения, и двое участников преступной группы попались сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков. Но задержание не отбило желание получить прибыль, и единственный оставшийся на свободе «огородник» собрал новый урожай.

Впоследствии на обнаруженной в Тосненском районе Ленобласти плантации сотрудники правоохранительных органов насчитали 53 куста запрещённого растения.

Увлечение, которое так и не переросло в бизнес, квалифицировали как культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и как покушение на сбыт в обычном и крупном размерах. Найденные у одного из членов группы психотропные вещества пополнили список статей Уголовного кодекса хранением без цели сбыта.

Суд признал всех четверых виновными. Главарь получил десять лет, двое участников – по 6 и 6 с половиной, а владелец психотропа – 9 лет. Наказание подсудимые будут отбывать в колонии строгого режима.