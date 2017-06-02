Четвертая голодающая дольщица ГК "Город" осуждена к штрафу в 10 тысяч

Красносельский райсуд Петербурга 2 июня присудил петербурженке Надежде Модестовой штраф в 10 тысяч рублей, признав ее виновной по статье 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) КоАП. Об этом сообщается на сайте суда.

Модестова – уже четвертый обманутый дольщик бывшей ГК "Город", который был осужден этим судом и приговорен к штрафу за "нарушения на митинге" за последние двое суток. Еще трое дольщиков были оштрафованы ранее – это Алла Андреева, Татьяна Симонова и Сергей Петров.

Голодовка дольщиков "Города", расположившихся прямо на улице, в машине, у недостроенных домов на углу Ленинского проспекта и улицы Доблести, продолжается уже третий день. Именно пикет дольщиков и привлек вечером 31 мая внимание полиции, коиторая в результате и увезла протестующих в 74-й отдел.

Вечером 1 июня к пикету на Ленинском приезжали врачи, мерили давление. «Остались самые стойкие», – рассказала «Фонтанке» организатор акции Алла Андреева. Сейчас из пяти начавших голодовку на посту дежурят лишь две дольщицы.

Женщины говорят, что они доведены до крайности. По их словам, на объектах не закончено остекление, нет воды, электричества. Голодающие выдвинули требования — устранение недоделок в ЖК «Ленинский парк», встреча с полпредом президента в СЗФО Цукановым, письменные гарантии перечисления средств от продажи принадлежавшей «Городу» земли в Каменке на достройку, раздел общего счета ГК «Город» на отдельные счета для каждого жилого комплекса, участие в контроле за поступающими на стройку средствами.