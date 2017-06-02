25 секунд на реванш

На полях «русского Давоса» сошлись россиянин Александр Шлеменко и американец Брэндан Хэлси. Главный бой турнира M1 Challenge 79 длился 25 секунд. Предварительных ласк не было.

Вечером 1 июня парковочные места у «Юбилейного» заполнялись стремительно. На шлагбауме – проезд по спискам. На парковке «Брабус», «Кайенн», «Ягуар», россыпь «Крузеров», пара «Тойот» НВВ 016 и 094 (номера комитетов Смольного). Мужчин, которые выходили из автомобилей, хотелось назвать достойными. Они шли на драку в рамках Петербургского международного экономического форума. А с ними, на свой первый турнир по смешанным единоборствам, – и футбольный обозреватель Федор Погорелов с фотографом Костей.

Мы заходим внутрь и понимаем, что нам будет непросто: никто не знает, где ВИП-трибуна, никто не знает, куда Сергей Романов из клуба «Сечь» выкупил места для своих товарищей футбольных хулиганов, организаторы – без иронии – молодцы, просто у нас слишком много вопросов. В 19:10 бои уже идут, на трибунах «Юбилейного» – пара тысяч.

Тут нужно признаться: несмотря на то, что спортивной журналистикой я занимаюсь больше 10 лет, на турнирах по смешанным единоборствам я впервые. Я знаю, что это очень популярно, понимаю, что во многих регионах бойцовские секции выполняют функцию лифтов социальной мобильности, но живьем пришел в первый раз и был в восторге.

Публика предсказуемая: много красивых, сильных мужчин, хорошо представлены регионы. Уши зачастую ломаные. Естественно, там, где много богатых мужчин, много красавиц в поиске: я давно не видел такого количества девушек на выданье.

Главная интрига вечера – бой-реванш между Александром Шлеменко и американцем Брэнданом Хэлси. В сентябре 2014-го Хэлси выиграл у Шлеменко за 30 секунд: мастерски провел удушающий прием.

Обычно за вечер перед главным боем проводится несколько боев попроще, а до боев попроще – бои для статистики в резюме.

В раздевалках людно: бразильцы, киргизы, американцы, украинцы. Тренер киргизского бойца застенчиво спрашивает, где можно будет посмотреть фотографии. Заряжаются видеокамеры и беспроводные наушники. Много фруктов: виноград и груши. Кто-то разминается. Пахнет пчелиным ядом – ароматическая классика спорта. Нигде ни грамма алкоголя – настоящий заповедник ЗОЖ. Судьи проводят разъяснительную работу со спортсменами: как можно ставить руки, когда можно добивать ногами, а когда нет. Видно, что вид спорта новый, живой, динамичный, правила меняются постоянно. Израильтянин, проигравший самый первый бой, молится в углу над Торой.

Пока мы с фотографом гуляем по фойе и любуемся публикой, приходит время основных боев. Первой на ринг выходит пара Драган Пешич (Сербия) и Хамзат Далгиев (Ингушетия). Звучит лезгинка. Надо сказать, что каждый из бойцов выходит под свою звуковую дорожку. Благодаря этому вечеру я понял, для кого пишут тексты русские реперы.

В этот момент русский мир, сидящий на трибунах, разделился: если до того предпочтения публики были понятны и однозначны (в паре Бразилия VS Россия поддерживали Данилу Приказа), то в оппозиции серб-братушка против ингуша выбор был сделан по-разному (тут я шутить перестаю, потому что 282-ю статью никто не отменял).

С трибун несется: «Драган, давай!» и «Делай вещи, брат!». Я неожиданно понимаю, что с некоторыми из зрителей мы говорим на разных русских языках.

За Далгиева болеют дружно, с флагом и барабаном. Все бои длятся 3 раунда по пять минут. В последнем раунде один из бойцов оказывается сверху. Ничего не происходит три минуты. В этот момент начинает казаться, что гипотеза о динамичности этого вида спорта, возможно, оказалась преждевременной. Неожиданно кто-то из бойцов подпрыгивает, кто-то падает, судья присуждает ингушу. Хамзат берет микрофон и благодарит присутствующего на трибунах президента Ингушетии и поздравляет Ингушетию с 25-летием.

Следующий бой: испанец Энок Солвес Торрес с оригинальным прозвищем Тореодор против Олега Оленичева из Екатеринбурга. Олег выходит под трек с текстом: «Мы живем на отцовской земле, мы Сварога славные дети». Юрий Гальцев дает интервью в прямом эфире федеральному каналу. Бой идет без огонька, с трибун кричат: «Давай, дерись!» Испанцу удается проход, и он оказывается, как бы это выразиться поприличней, чтоб Урал не обидеть... В общем, Тореодор оказывается сидящим сверху, практически попой на лице Олега. В зале хохот. В третьем раунде Оленичев зажимает испанца у канатов и вырывает победу. Сварог, судя по всему, остается доволен своими славными детьми.

Активно обсуждается: приедет ли Путин? Знакомый звукорежиссер мудро замечает: «Был бы Володя, нас бы давно тут ФСО замучила».

Третий бой: высокорослый, слегка сухопарый Мичел Силва из Бразилии против Алексея Махно, представляющего команду Industrials Team. Махно – казак, поэтому, да, вы угадали, на ринг он выходит под казачьи песни. К слову, интервью после боя Алексей давал в кубанке. Махно выигрывает решением судей и долго всех благодарит в микрофон. Оказывается, тренер сказал Алексею: не может такой Кащей у русского богатыря выиграть. Вот так бедолага Силва тоже проиграл русскому миру. В раздевалке после боя бородачи с голыми щиколотками шепчутся: «Уж могли бы ничью присудить, два раунда бразил взял». У Силвы разбито лицо, он тяжело дышит. Увидев объектив, натянуто, но профессионально улыбается в камеру. Становится жутко его жалко, и вспоминаю, что, в сущности, я пацифист.

Предпоследний бой: петербуржец Сергей Романов, восходящая звезда смешанных единоборств, против немецкого турка Арда Адаса. У Романова около 80 околофутбольных драк, он болельщик ЦСКА, дрался за петербургское «Динамо». О дивный, новый мир. На трибунах – минимум 370 его персональных болельщиков, товарищи по клубу «Сечь», сами выкупили целый сектор. Все три пятиминутки они скандируют: «Романов! Романов!» Романову удается бросок, и Адаса на носилках уносят в карету скорой помощи. Романов, как вы могли догадаться, всех благодарит в микрофон: «Спасибо всем, кто пишет в соцсетях, все читаю, меньше срача, больше поддержки, это все тут!» На этих словах Сергей показывает на герб Петербурга, расположенный на левой половине груди.

Наконец, кульминация. На часах – полночь. Александр Шлеменко – Шторм – из Омска режет шагами раздевалку, он – ипостась сосредоточенности. На ринг Хэлси по прозвищу Бык (да что ж такое!) выходит под банальное «Living in America». Шлеменко встречают мужчины на ходулях с триколором. Трибуны ревут. Качают ингуши под барабан. Границы русского мира в очередной раз меняются.

Я, по своей футбольной привычке привыкнув, что матч длится два по 45, основательно усаживаюсь на стул и раскрываю репортерский блокнот. За это время Шлеменко бросает американца об ринг и начинает принимать поздравления.

25 секунд.

Бой-то реванш, так что реванш получился убедительный.

Мужчина с выразительной грудной клеткой по соседству протягивает себе под нос: «Да... Без предварительных ласок». Шлеменко, сфотографировавшись со всеми товарищами, убегает в вип-зону, где его ждет губернатор Омской области Виктор Назаров. Публика устремляется в еще работающее метро. Все довольны.

Федор Погорелов,

«Фонтанка.ру»