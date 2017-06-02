Еще
18:10 02.06.2017
Пришлите свою новость!
18:00
Дело священника Грозовского отправлено в суд
17:53
Итоги недели: Макрон, ПМЭФ и Бжезинский против России
17:49
Пятьсот тысяч потребовал топ-менеджер предприятия в Колпино за возврат 10 миллионов
17:46
Смольный подтвердил назначение Владимира Омельницкого главой Пушкинского района
17:38
На Синопской - массовое ДТП с «перевертышем», пострадала женщина
17:33
Джордж Сорос назвал Евросоюз дисфункциональным
17:26
Петербургские «наркофермеры» получили больше 30 лет на четверых
17:19
Мария Захарова: Вопрос финского журналиста о правах геев в Чечне – политизация вместо работы
17:13
Четвертая голодающая дольщица ГК "Город" осуждена к штрафу в 10 тысяч
17:12
Путин призвал США "расхлебывать" заваренную на Украине кашу
17:05
Путин: Химическое оружие в Сирии мог применить не Асад
16:59
Минздрав ограничит продажу вызывающего галлюцинации лекарства
16:59
Президент РФ: Лучше, чтобы санкций не было, и нужно с этим заканчивать
16:53
Минстрой сообщил о движении к понижению ипотечной ставки до 9%
16:45
На Кронверкскую набережную возвращают одностороннее движение
16:44
Валентина Матвиенко: Изоляция России осталась только в воспаленных мозгах некоторых политиков
16:40
Суд взыщет с Цирка на Фонтанке 45 млн рублей по делу о гастролях клоуна Попова
16:40
Путин о Трампе: Думал сначала, что перебирает мужик
16:38
Татьяна Голикова: «Мы уже адаптировались к санкциям, но не боимся, что их снимут»
16:34
Александр Медведев: «Санкции заставляют быть более творческим»
16:26
Мутко: Стадион в Санкт-Петербурге перешел в управление FIFA
16:20
Президент России: Нам поможет, если НАТО развалится
16:16
ИГ взяло на себя ответственность за гибель 36 человек в столице Филиппин
16:15
Путин: Я не отношусь к европейским лидерам
16:08
Президент Молдовы рассказал на ПМЭФ о сложных отношениях с Европой
16:06
В детском саду Глажево родители увидели логово маньяка
16:03
Размер средней пенсии в РФ в апреле снизился на 0,1%
15:58
Канцлер Австрии на ПМЭФ рассказал о Европе одной цитатой Марка Твена
15:53
Минкульт подтвердил обращение замминистра в СК в день обысков у Серебренникова
15:50
Полицейские Петербурга выяснили, сколько зарабатывают попрошайки во время ПМЭФ
15:48
Дзюба покинул сборную
15:33
В Петербурге начался купальный сезон. Пока только для медведей
15:15
Премьер-министр Индии: Отношения с Россией улучшились благодаря лидерству Путина
15:11
Путина спросили, почему в России живут бедные люди
15:07
Путин поздравил студентов ИТМО с победой в олимпиаде по программированию
15:00
Петербургский Детский хоспис отметил 14-й день рождения
14:58
Президент РФ поручил правительству защитить инвесторов
14:55
Путин отметил успехи Петербурга по улучшению деловой среды
14:54
ПМЭФ: Финский министр торговли рассказал об увеличении инвестиций в Россию
14:50
Путин: Экономика РФ входит в новую фазу
14:47
Путин: Инфляция в конце года будет ниже целевой
14:46
Полиция установила, кто был застрелен в БМВ на проспекте КИМа
14:44
В медико-фармацевтический кластер Петербурга инвестируют еще 8,5 млрд рублей
14:42
Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского форума
14:27
ЦПКиО из-за погоды отменяет шествие Фестиваля уличных театров
14:12
Васильева выступила за введение обязательного ЕГЭ по литературе
14:05
Фонд AdVita просит помощи для своих подопечных
14:05
Когда проснется Ильич?
13:54
ПМЭФ-2017: Транспондеры ЗСД будут работать и на других платных дорогах
13:47
Сильный ветер в Петербурге не утихнет и в субботу
13:35
За убийство студентки Театральной академии ее возлюбленный осужден на 6 лет
13:30
В московском метро появятся туалеты
13:24
Банкир Костин готов засудить Кэмерона из-за его заявлений о Brexit
13:15
Шувалов на сессии ПМЭФ рассказал о цифровой "болезни" Путина
13:10
Фигуранта дела о покушении на Путина расстрелял бизнесмен из Петербурга
13:06
В Финляндии лепят июньских снеговиков
13:00
Абызов оценил затраты на «пакет Яровой» в 130 млрд рублей
12:53
Собянин подписал постановление об учете голосов «молчунов» при реновации хрущевок
12:50
ЦБ планирует создать национальную виртуальную валюту
12:48
В Ленобласти появились новые жертвы клещевых инфекций
12:41
ПМЭФ-2017: Водители в пробках играют в города
12:36
Федеральная власть просит КС защитить жертв чёрных риелторов
12:35
В Москве валит мокрый снег
12:31
Вице-губернатор Кириллов: Вовненко будет работать в Исаакии ещё минимум месяц
12:24
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
12:17
Голодец сочла мигрантов в РФ "подушкой безопасности" для производительности труда
12:15
В Волхове юных танцоров держали в заложниках до оплаты занятий
12:12
СМИ: Ирада Вовненко подтвердила уход с поста и.о. директора Исаакия и "очень счастлива"
11:55
Эксперт Всемирного банка: Россию характеризует слово "стабильность, а нужно - "гибкость"
11:50
Потерпевшие по делу о сексуальном насилии в детдоме просили выпустить фигуранта из Крестов
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
02.06.2017 17:19
2 Комментариев

Мария Захарова: Вопрос финского журналиста о правах геев в Чечне – политизация вместо работы

Мария Захарова: Вопрос финского журналиста о правах геев в Чечне – политизация вместо работы

Представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ-2017 рассказала «Фонтанке», как российские производители, чьи сыры представлены в одном из павильонов международного выставочного центра, отреагировали на ее появление.

«Первое, что закричали все: «Только не отменяйте санкции!», – сказала Захарова. – Конечно, это не наш вопрос, это вопрос к руководству страны. Но такова реакция наших производителей на санкции».

Также Мария Захарова прокомментировала ситуацию с финским тележурналистом, которого она попросила отправить в Чечню.

«У него есть аккредитация Министерства иностранных дел, которая дает ему возможность работать в качестве корреспондента со всеми вытекающими правами, – сказала представитель МИД. – Что показалось важным – чтобы он не приходил в Министерство иностранных дел, хотя у нас очень удобные и красивые кресла, а работал как корреспондент, по прямой своей профессии».

Захарова подчеркнула, что проблема была в другом – заданный финским журналистом вопрос, по ее мнению, выглядел как политизация проблемы вместо выполнения прямых журналистских обязанностей.

Напомним, что 31 мая на брифинге официального представителя МИД Марии Захаровой финский журналист Эркка Микконен спросил ее о ситуации с правами человека в Чечне. В ответ Захарова сказала, что этот вопрос не следует задавать официальному представителю МИД, и тут же на камеру обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать Микконену поездку в республику, чтобы тот сам выяснил, есть ли там геи.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
Циник
2 июня 2017 г. 18:00
Захарова посоветовала бы всем желающим проехаться в Чечню и лично убедиться. Нет? А сама Захарова не хочет туда съездить,инкогнито? Нет?
chernousova
2 июня 2017 г. 17:57
"Купи говно и поддержи Россию..." (с)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15

В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных

17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37

3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"

3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20

Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Дело священника Грозовского отправлено в суд
Пятьсот тысяч потребовал топ-менеджер предприятия в Колпино за возврат 10 миллионов
Петербургские «наркофермеры» получили больше 30 лет на четверых
Мария Захарова: Вопрос финского журналиста о правах геев в Чечне – политизация вместо работы
Четвертая голодающая дольщица ГК "Город" осуждена к штрафу в 10 тысяч
Минздрав ограничит продажу вызывающего галлюцинации лекарства
Валентина Матвиенко: Изоляция России осталась только в воспаленных мозгах некоторых политиков
Суд взыщет с Цирка на Фонтанке 45 млн рублей по делу о гастролях клоуна Попова
Татьяна Голикова: «Мы уже адаптировались к санкциям, но не боимся, что их снимут»
Александр Медведев: «Санкции заставляют быть более творческим»
Кто рано встает, тому генерал дает
Три вывода о крушении Ту-154: бардак, липа, взрыв
Депутат Анохин увидел большое зло
Навальный уходит в бан
«Обнять близких – цель «Нелюбви»
Май 1917 года: триумф Керенского
Макрон приоткрыл для Путина форточку
Блогеры Усманов и Навальный в суд, остальные в депутаты
Как победить стресс футбольным копам
Город трёх планетариев
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Макрон, ПМЭФ и Бжезинский против России

Путина спросили, почему в России живут бедные люди

фото с сайта vk.com, группа "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК"

В Петербурге начался купальный сезон. Пока только для медведей

Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Фото: ООО "Группа компаний "Дарница"
10.05.2017 10:29
В Петербурге вместо слов поздравлений раздавали свежий хлеб
Двадцать тысяч батонов «Аладушкин» было роздано девятого мая на городских праздниках в пяти муниципальных округах Санкт-Петербурга: Петроградском, Калининском, Адмиралтейском, Красногвардейском и Московском районах.
03.05.2017 13:16
«Фонтанка» выберет лучший офис и его команду
Премия интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка» ориентирована на коллективы компаний Петербурга и Ленобласти. По итогам онлайн-голосования на сайте интернет-газеты «Фонтанка.ру» будут выбраны «Лучший офисный коллектив», «Лучшее офисное пространство», а также «Лучший коллектив СМИ» 2017 года
Tele2
28.04.2017 16:35
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей, готовых побороться за миллион
Tele2 объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.