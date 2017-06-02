Мария Захарова: Вопрос финского журналиста о правах геев в Чечне – политизация вместо работы

Представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ-2017 рассказала «Фонтанке», как российские производители, чьи сыры представлены в одном из павильонов международного выставочного центра, отреагировали на ее появление.

«Первое, что закричали все: «Только не отменяйте санкции!», – сказала Захарова. – Конечно, это не наш вопрос, это вопрос к руководству страны. Но такова реакция наших производителей на санкции».

Также Мария Захарова прокомментировала ситуацию с финским тележурналистом, которого она попросила отправить в Чечню.

«У него есть аккредитация Министерства иностранных дел, которая дает ему возможность работать в качестве корреспондента со всеми вытекающими правами, – сказала представитель МИД. – Что показалось важным – чтобы он не приходил в Министерство иностранных дел, хотя у нас очень удобные и красивые кресла, а работал как корреспондент, по прямой своей профессии».

Захарова подчеркнула, что проблема была в другом – заданный финским журналистом вопрос, по ее мнению, выглядел как политизация проблемы вместо выполнения прямых журналистских обязанностей.

Напомним, что 31 мая на брифинге официального представителя МИД Марии Захаровой финский журналист Эркка Микконен спросил ее о ситуации с правами человека в Чечне. В ответ Захарова сказала, что этот вопрос не следует задавать официальному представителю МИД, и тут же на камеру обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать Микконену поездку в республику, чтобы тот сам выяснил, есть ли там геи.