Путин призвал США "расхлебывать" заваренную на Украине кашу

Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2017 прокомментировал позицию Украины в отношении РФ.

"Договорились [с Киевом], что надо заняться экономической реабилитацией непризнанных республик (ЛНР и ДНР. — Прим. ред.). А что на практике? Заблокировали поставку товаров. Порошенко попытался разблокировать и устроил стрельбу в воздух и драку, а потом официально присоединился к блокаде", – заявил 2 июня российский лидер.

Обращаясь к ведущей планерки ПМЭФ, журналистке NBC News Мегин Келли, президент напомнил, что Украина не пускает на свою территорию российских артистов, журналистов.

"А как вам решение закрыть соцсети? Вы журналист – где свободный обмен информацией?" – спросил глава государства.

Президент дал совет американской журналистке. "Вот вы заварили эту кашу – сделайте хоть что-нибудь, чтоб решить эту проблему. Не вам лично это говорю, а тем, кто принимает решения", – резюмировал Путин.