Путин: Химическое оружие в Сирии мог применить не Асад

Президент Владимир Путин, выступая 2 июня на пленарном заседании Петербургского экономического форума, вступился за президента Сирии Башара Асада. По его словам, химическое оружие в 2013 году применили его оппоненты.

"Мы предложили провести инспекцию прямо на аэродроме, откуда якобы взлетали самолеты с химическим оружием. Отказались, никто не хочет. Разговоров много, а конкретных действий ноль", – сказал он.

“Это была провокация, Асад не применял химоружие. Это было сделано людьми, которые хотели его в этом обвинить. Наши спецслужбы получили сообщение, что и в других регионах планировали похожие акции и предали этой информации огласку. Химоружие могли применить другие люди, но не Асад”, – добавил президент России.