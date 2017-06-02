Президент РФ: Лучше, чтобы санкций не было, и нужно с этим заканчивать

Президент Владимир Путин ответил на вопрос тележурналиста NBC Мегин Келли о санкциях в отношении России. Ведущая пленарного заседания Петербургского экономического форума уточнила у российского президента, были ли попытки РФ договориться с администрацией Трампа об отмене санкций, а также напомнила о том, что российский посол якобы вел такие переговоры (такая информация появилась в прессе).



«Я даже об этом просто ничего не знал: с кем они встречались, о чем говорили..., – ответил российский лидер. – Ничего конкретного... Просто говорили, как нам выстраивать наши отношения».

Он назвал публикации в прессе об этом «просто истерией».

«Надо это прекратить. Надо таблетку дать этой даме. Есть у кого-нибудь таблетка?» – ответил журналисту российский президент.



По его словам, России санкции пошли на пользу: вырос несырьевой экспорт на 10 процентов.



«В целом ничего хорошего в санкциях нет, но это не смертельно. Лучше, чтобы их не было, и нужно с этим заканчивать», – заключил он, добавив, что немецкой экономике, например, также повредили ограничения.