Минстрой сообщил о движении к понижению ипотечной ставки до 9%

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что министерство наблюдает движение в сторону установления ставки по ипотечным кредитам в России на уровне 9%. Об этом сообщает RNS 2 июня.

«Мы внимательно следим за политикой ЦБ и в соответствии с ней корректируем свою деятельность. Мы верим в то, что поэтапное снижение ключевой ставки будет происходить, видим, что сегодня выровнялась ситуация с инфляцией. Вслед за этим должно произойти снижение ключевой ставки. После этого будут приняты решения ключевыми игроками на финансовом рынке, которые активно занимаются ипотечным кредитованием», — сказал Мень.

Он также добавил, что на данный момент Минфин, Минстрой и АИЖК ищут источники финансирования для продления программы помощи ипотечным заемщикам, которые попали в сложную финансовую ситуацию.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что снижение ставок по ипотечным кредитам будет продолжаться в 2018 году.