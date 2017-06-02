Валентина Матвиенко: Изоляция России осталась только в воспаленных мозгах некоторых политиков

«Если в прошлом году были жесткие указания для представителей бизнеса целого ряда стран не ехать на форум, то в этом году таких команд уже не было», - сказала 2-го июня «Фонтанке» на полях ПМЭФ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Потому что невозможно удержать бизнес, когда ему это интересно. Они прагматичные люди, они понимают перспективность российского рынка и инвестиционного сотрудничества с Россией. Я слышала, как выразился президент компании «Боинг». Он сказал: «Приезжали, приехали и будем приезжать», – объяснила спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что «изоляция России осталась только в воспаленных мозгах некоторых политиков» : «Россия достойно пережила и мировой кризис, и введенные против нее санкции, стала более сильной и менее зависимой от Запада в плане поставок технологий и сырья».

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня в международном выставочном центре на Пулковском шоссе.

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес-элиту.