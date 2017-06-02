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02.06.2017 16:44
2 Комментариев

Валентина Матвиенко: Изоляция России осталась только в воспаленных мозгах некоторых политиков

«Если в прошлом году были жесткие указания для представителей бизнеса целого ряда стран не ехать на форум, то в этом году таких команд уже не было», - сказала 2-го июня «Фонтанке» на полях ПМЭФ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко: Изоляция России осталась только в воспаленных мозгах некоторых политиков

«Потому что невозможно удержать бизнес, когда ему это интересно. Они прагматичные люди, они понимают перспективность российского рынка и инвестиционного сотрудничества с Россией. Я слышала, как выразился президент компании «Боинг». Он сказал: «Приезжали, приехали и будем приезжать», – объяснила спикер Совфеда.   

Матвиенко подчеркнула, что «изоляция России осталась только в воспаленных мозгах некоторых политиков» : «Россия достойно пережила и мировой кризис, и введенные против нее санкции, стала более сильной и менее зависимой от Запада в плане поставок технологий и сырья».

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня в международном выставочном центре на Пулковском шоссе. 

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он собрал на своей площадке мировую бизнес-элиту.


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комментарии пользователей (2)
iigaza
2 июня 2017 г. 18:08
"Валентина Ивановна Матвиенко – одна из самых знаменитых и великих женщин мира" "И то, что наша страна так достойно отвечает на все угрозы, вызовы времени, это заслуга Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и таких выдающихся, великих людей, как Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко." "С годами мы все отчетливее понимаем, чем обязан наш город Валентине Ивановне Матвиенко, как ее дела и поступки определили судьбу Санкт-Петербурга, и его жителей, судьбу России! Пройдут годы и десятилетия, но ее имя всегда будет окружено величайшим почетом, уважением и признательностью!" Из выступления Председателя Законодательного Собрания Вячеслава Серафимовича Макарова на церемонии вручения знаков отличия Почетным гражданам Санкт-Петербурга Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу и Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко
chernousova
2 июня 2017 г. 18:00
«Россия достойно пережила и мировой кризис, и введенные против нее санкции, стала более сильной и менее зависимой от Запада в плане поставок технологий и сырья». Это только в воспаленных умах российских чинуш. Недаром Путин уже на каждом углу кричит о необходимости снимать санкции. Видимо, писец близок. Подъедаем остатки кудринских запасов тучных лет.
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