Путин о Трампе: Думал сначала, что перебирает мужик

Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума 2 июня прокомментировал обвинения России во вмешательстве в американские выборы.

«Я читал отчеты спецслужб – в них нет ничего конкретного, только предположения и выводы», – отметил президент России. Ведущая NBC Мегин Келли, тем не менее, переспросила, заметив, что были найдены отпечатки пальцев и IP-адреса.

«Какие отпечатки пальцев? Отпечатки рогов и копыт? IP-адреса можно придумать», – парировал Путин.

По его словам, обвинения во вмешательстве в ход выборов в США – это попытка американцев решить внутренние проблемы за счет внешних.

«Победила команда Трампа. Я сначала тоже думал – перебирает мужик. Честное слово, оказалось, что он был прав: нашел подход к тем группам избирателей, на которых сделал ставку, и они проголосовали», – добавил российский лидер.

Путин опроверг любое вмешательство в американскую политику, а также обратил внимание на то, что представители США вмешиваются в дела России: «Сели с ногами и жуют жвачку».

«Прекращайте», – призвал западных коллег президент РФ.