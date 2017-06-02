Суд взыщет с Цирка на Фонтанке 45 млн рублей по делу о гастролях клоуна Попова

Арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти решил взыскать с Цирка на Фонтанке 45 млн рублей долга за гастроли клоуна Олега Попова. Об этом 2 июня сообщается на сайте арбитража.

Истцом в деле выступало ООО «Праздник». Компания требовала у цирка оплатить долг по договору о показе программы «Пусть всегда будет солнце». Суд это требование удовлетворил.

Как уже писала «Фонтанка», ранее УФАС проиграло дело об организации гастролей клоуна Попова. Антимонопольщики выявили нарушения в организации программы. Представители цирка смогли доказать свою правоту, а суд отказал УФАС в удовлетворении жалобы на отмену решения.

Напомним, петербургское управление Федеральной антимонопольной службы признало обоснованной жалобу ООО «Международная цирковая компания» на конкурс Цирка на Фонтанке, заказавшего программу «Пусть всегда будет солнце» с участием народного артиста СССР Олега Попова начальной стоимостью 125 млн рублей. Документация содержала многочисленные нарушения Закона «О защите конкуренции». Нарекания антимонопольщиков вызвало, в том числе, требование к победителю иметь исключительные права на цирковую программу и, соответственно, на Попова.